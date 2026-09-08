身後事也要BOT？高雄一殯16億案挨轟偷渡 議員：別拿悲傷換利潤

高雄市第一殯儀館綜合大樓採BOT興建，工程經費16億元，下半年公告招商，議員質疑，重大政策未充分討論、取得社會共識就推動，形同偷渡，要求暫緩；對此，民政局表明，BOT政策仍將依程序推動。

議員郭建盟今在議會質詢表示，他反對將公有殯葬設施變成營利生意，並提出5大理由，包括公立殯葬設施不應營利化、BOT成本最終仍由喪家負擔、平價服務恐遭排擠、殯葬基金尚有餘裕，以及公產交付民營恐形成長期寡占。

他指出，治喪與一般消費不同，親人過世後無法選擇不消費，且具高度急迫性，家屬又處於悲痛、脆弱狀態，若涉及弱勢、重大案件或無名屍，更需要政府介入，背後牽涉遺體尊嚴、平等對待及公共責任，不應完全交由市場決定。

儘管一殯BOT案，可減輕市府16億元興建負擔，郭建盟說，BOT不是免費，民間業者除須回收建設成本，還有融資利息、人事、設備維修、稅負、風險及利潤，BOT廠商更不是慈善事業，成本最終仍可能反映在喪家帳單上。

他也擔心，即使市府訂定平價服務，仍可能出現「看得到、吃不到」，基本規費可以管制，卻未必能控制家屬最後支付的治喪總價。

郭建盟指出，高雄市殯葬事業管理基金112至114年收入約8.56億元、支出約2.8億元，賸餘約5.76億元，市府並非沒有財源，應評估自建或分年負擔。

他表示，殯葬土地取得及使用，管制嚴格，市場進入門檻高，BOT特許期動輒長達30至50年，一旦交由單一業者經營，恐形成長期寡占，價格及服務也缺乏其他業者競爭制衡。

郭建盟強調，遺體冷凍、平價禮廳、弱勢減免及緊急應變等核心服務，牽涉公共利益，仍應由政府承擔，並直言不要拿悲傷換利潤，一殯土地是市有、需求是準獨占，若採BOT營運，16億回收最終恐由喪家埋單。

民政局長閻青智答詢表示，市府政策仍是採BOT方式推動，將依程序完成政策公告，議員意見會請業務單位納入參考。