高雄氣爆12年代位求償卡關 議員曝：善款歸墊遙遙無期

高雄氣爆屆滿12年，逾11億元代位求償官司仍未落幕。市議員陳麗娜今質詢指出，二審判市府負80％責任，質疑善款先行支付後，求償款至今未歸墊；法制局坦回應，市府、華運、榮化及中油均已上訴，目前最高法院正進行調解，並坦言80％責任比例過重。

陳麗娜表示，731氣爆發生後，社會各界踴躍捐款，這些善款原本就是希望協助罹難者、傷者及災區重建，當時市府先以善款支付部分賠償，再透過代位求償向相關責任方追償，但歷經12年訴訟，約11億餘元求償款至今仍未完全歸墊。

她質疑，這筆錢一旦追回，本來就應回到善款體系用於災區及居民，但官司多年未定，善款委員會也未見針對未來款項如何運用、回饋地方提出明確規畫，12年過去了，到底還要等多久？

陳麗娜並引用華運、李長榮化工公開財報資料指出，其中已依法編列8000多萬元款項，並追問兩家公司是否已接受二審責任比例，是不是已認賠？若業者已編列相關款項，市府是否仍有爭訟的必要，也應向市民說清楚。

法制局長王世芳答詢表示，二審判決市府負擔80％責任，華運、榮化就其餘20％負連帶責任，並非只有市府不服判決，包括市府、華運、榮化均已提起上訴，中油身為案件當事人也有上訴，全案仍在最高法院審理，法院也正進行調解程序，尚未有最終結果。

王世芳解釋，財報揭露的8000多萬元並非業者依二審判決「認賠」，而是依先前三方和解契約，就已支付的賠償款進行差額結算，由華運、榮化先行補足彼此應負擔款項，並非歸墊回氣爆善款，待判決確定後，三方仍須依最終結果處理。

對於市府為何不接受二審80％責任，王世芳表示，法院認為20多年前市府在管線驗收過程存在缺失，但市府認為管線使用長達20多年，使用業者在期間涉及檢測、維護及管理責任，也從中營利，責任比例如何分配仍有法律上爭議；若將80％責任歸於市府，市府認為比例過重，因此依法尋求最高法院救濟。

陳麗娜反駁，當年氣爆造成32人死亡，管線穿越箱涵及管理問題都曾經司法調查，市府不能時間久遠就淡化應負責任，她認為政府也有犯錯的時候，應正視當年行政管理缺失，盡快釐清責任，讓纏訟12年代位求償案早日落幕，也讓應歸墊的款項回到災區。