高雄豪雨炸出天坑「救命錢」卻見底？藍轟預算失準 綠批財劃法害的

高雄豪雨過後道路坑洞頻傳，基層修繕經費卻提前見底，意外掀起藍綠攻防。國民黨高雄市議員李雅靜今在議會質詢各區長，小型工程預算還有餘裕、足以應付突發狀況者「請舉手」，現場竟無人舉手，她痛批，都不做事了？不過，民進黨議員林智鴻直指基層沒錢，都因財劃法修法後，讓高雄少了上百億元經費。

李雅靜追問，基層小型工程經費如何編列、分配，截至目前仍有剩餘經費，可用於臨時、突發基層修繕，當場要求各區長舉手表態，但現場無人舉手，她批評現在才9月，剩下4個月都不做事了？

李雅靜指出，基層經費不足不是突然發生，部分區公所早在3、4月就喊沒錢，5、6月幾乎用罄，碰到里長、居民反映道路、排水等修繕需求，只能再向民政局爭取經費，年年陷入相同循環。

她強調，大雨過後道路出現大大小小坑洞，基層修繕經費是「救命錢」，小坑洞對機車騎士就可能造成致命風險，市府不能把道路受損全歸因天災，施工品質、巡檢及驗收機制都應檢討。

她要求民政局調出各區近3年小型工程預算及決算，檢討是否依過去3至4年實際需求抓出合理額度，同時提出小型工程抽查比例、不合格案件數及缺失改善完成率，清查有無同一路段反覆刨鋪、排水設施一修再修等問題。

林智鴻回擊，基層修繕的錢很重要，但要看清楚問題本質，地方政府財源不足，不全在於市府預算編列，也仰賴中央統籌分配及各項補助，財劃法修法後，影響統籌分配款、一般性及計畫型補助，導致高雄減少上百億元，許多基層建設大受衝擊。

林智鴻認為，若只看區公所經費不足，卻未追究地方財源遭壓縮原因，就沒有看到問題核心，中央補助減少，地方可支配經費就不足，自然影響基層建設執行，財源問題不能全部歸咎市府。

他表示，近期豪雨高雄24小時累積雨量達567毫米，盤點鳳山區鳳東里、文英里、老爺里等地活動中心，都出現屋頂或天花板漏水、崩裂情形，極端降雨讓老舊公共設施不堪使用。

林智鴻說，活動中心是長輩共餐、上課的社區聚點，卻不乏30、40年以上屋齡，漏水不只造成地面濕滑、天花板剝落，也可能衍生壁癌、漏電及結構安全疑慮，要求市府全面盤點，透過災準金或追加預算改善。

民政局長閻青智答詢，這波豪雨時間長，發現不少老舊活動中心漏水，將要求各區公所盡速盤點，有長者聚點、頻繁使用的活動中心優先檢視，待修繕經費估算完成後籌措財源，若順利明年度即可陸續補助施工。