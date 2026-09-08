快訊

縣長自己人彰化藍營卻選不贏？民眾黨周榆修：民進黨在偷笑

蛋黃酥界愛馬仕退燒？昔拿演唱會票換、如今黃牛原價賣 網點致命傷

愛妻人設崩塌？體育主播王人瑞被爆「婚內約砲」 民視怒了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄豪雨炸出天坑「救命錢」卻見底？藍轟預算失準 綠批財劃法害的

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄豪雨過後道路出現大大小小坑洞。聯合報系資料照
高雄豪雨過後道路出現大大小小坑洞。聯合報系資料照

高雄豪雨過後道路坑洞頻傳，基層修繕經費卻提前見底，意外掀起藍綠攻防。國民黨高雄市議員李雅靜今在議會質詢各區長，小型工程預算還有餘裕、足以應付突發狀況者「請舉手」，現場竟無人舉手，她痛批，都不做事了？不過，民進黨議員林智鴻直指基層沒錢，都因財劃法修法後，讓高雄少了上百億元經費。

李雅靜追問，基層小型工程經費如何編列、分配，截至目前仍有剩餘經費，可用於臨時、突發基層修繕，當場要求各區長舉手表態，但現場無人舉手，她批評現在才9月，剩下4個月都不做事了？

李雅靜指出，基層經費不足不是突然發生，部分區公所早在3、4月就喊沒錢，5、6月幾乎用罄，碰到里長、居民反映道路、排水等修繕需求，只能再向民政局爭取經費，年年陷入相同循環。

她強調，大雨過後道路出現大大小小坑洞，基層修繕經費是「救命錢」，小坑洞對機車騎士就可能造成致命風險，市府不能把道路受損全歸因天災，施工品質、巡檢及驗收機制都應檢討。

她要求民政局調出各區近3年小型工程預算及決算，檢討是否依過去3至4年實際需求抓出合理額度，同時提出小型工程抽查比例、不合格案件數及缺失改善完成率，清查有無同一路段反覆刨鋪、排水設施一修再修等問題。

林智鴻回擊，基層修繕的錢很重要，但要看清楚問題本質，地方政府財源不足，不全在於市府預算編列，也仰賴中央統籌分配及各項補助，財劃法修法後，影響統籌分配款、一般性及計畫型補助，導致高雄減少上百億元，許多基層建設大受衝擊。

林智鴻認為，若只看區公所經費不足，卻未追究地方財源遭壓縮原因，就沒有看到問題核心，中央補助減少，地方可支配經費就不足，自然影響基層建設執行，財源問題不能全部歸咎市府。

他表示，近期豪雨高雄24小時累積雨量達567毫米，盤點鳳山區鳳東里、文英里、老爺里等地活動中心，都出現屋頂或天花板漏水、崩裂情形，極端降雨讓老舊公共設施不堪使用。

林智鴻說，活動中心是長輩共餐、上課的社區聚點，卻不乏30、40年以上屋齡，漏水不只造成地面濕滑、天花板剝落，也可能衍生壁癌、漏電及結構安全疑慮，要求市府全面盤點，透過災準金或追加預算改善。

民政局長閻青智答詢，這波豪雨時間長，發現不少老舊活動中心漏水，將要求各區公所盡速盤點，有長者聚點、頻繁使用的活動中心優先檢視，待修繕經費估算完成後籌措財源，若順利明年度即可陸續補助施工。

財劃法 高雄 豪雨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹縣藍白對決第一槍！邱臣遠批治水停滯 縣府提三大事實澄清

捷運預算達499億創新高！交通部：不是南北競爭 3條件編列補助金額

台中潭子國中、潭陽國小屋頂積水、植物竄根漏水 會勘將改善

技師現勘高雄壽山國中 建物及擋土牆暫無安全疑慮

相關新聞

高雄氣爆12年代位求償卡關 議員曝：善款歸墊遙遙無期

高雄氣爆屆滿12年，逾11億元代位求償官司仍未落幕。市議員陳麗娜今質詢指出，二審判市府負80％責任，質疑善款先行支付後，求償款至今未歸墊；法制局坦回應，市府、華運、榮化及中油均已上訴，目前最高法院正進行調解，並坦言80％責任比例過重。

高雄豪雨炸出天坑「救命錢」卻見底？藍轟預算失準 綠批財劃法害的

高雄豪雨過後道路坑洞頻傳，基層修繕經費卻提前見底，意外掀起藍綠攻防。國民黨高雄市議員李雅靜今在議會質詢各區長，小型工程預算還有餘裕、足以應付突發狀況者「請舉手」，現場竟無人舉手，她痛批，都不做事了？不過，民進黨議員林智鴻直指基層沒錢，都因財劃法修法後，讓高雄少了上百億元經費。

高雄水溝蓋縫咚咚響 里長參選人釘墊片止響反挨轟

高雄市鳳山區居民反映，路旁水溝蓋因不平整，汽、機車每次輾過都會發出「咚！咚！咚！」聲響，深夜格外擾人。當地里長參選人自想辦法，將金屬墊片釘入水溝蓋縫隙，希望降低噪音，不料影片引發網友正反兩極評論，甚至遭批「有時候最怕蠢人靈機一動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。