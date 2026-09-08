高雄水溝蓋縫咚咚響 里長參選人釘墊片止響反挨轟

高雄市鳳山區居民反映，路旁水溝蓋因不平整，汽、機車每次輾過都會發出「咚！咚！咚！」聲響，深夜格外擾人。當地里長參選人自想辦法，將金屬墊片釘入水溝蓋縫隙，希望降低噪音，不料影片引發網友正反兩極評論，甚至遭批「有時候最怕蠢人靈機一動」。

這名里長參選人原從事配管工程，他在社群平台表示，自己聽到里民反映後，發現水溝蓋不平整，每當汽、機車經過便發出巨大聲響，晚上更嚴重影響居民休息，因此決定到現場想辦法改善。

他將金屬墊片以鐵鎚釘進後水溝蓋縫隙，讓溝蓋固定，減少車輛輾過時產生的碰撞聲，貼文說，服務居民不一定都是大型工程，里民生活中的小困擾，也是他放在心上的事。

不料影片曝光後，網友開始質疑這樣的處理方式，有人認為水溝蓋屬公共設施，不宜自行以金屬物品塞入縫隙，恐造成後續維修或安全問題。

市議員郭建盟也留言提醒，水利局處理水溝蓋異音的正確方式，是剪裁黑色塑膠皮，墊在溝蓋與鐵座之間，藉此避免鐵蓋與鐵座碰撞產生噪音，也不會「挖嚇」卡死溝蓋，影響環保局溝渠隊掀開溝蓋，熱心民眾若真的要協助處理，應使用適當的塑膠皮墊，「沒把握就電1999最好」，交由相關單位處理，避免好心幫忙反而造成後續困擾。

面對一陣質疑，這名里長參選人已移除原先塞入的金屬墊片，表示因為有里民反映水孔蓋有異音，當下急著馬上解決問題，沒有想太多，後續通報相關單位來進行改善異音問題並通報相關單位處理。