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高雄茂林、那瑪夏同額競選 桃源區四搶一

聯合報／ 記者徐白櫻劉星君／連線報導

年底九合一選舉登記結束，高雄桃源那瑪夏茂林三個原住民區長民選產生。那瑪夏區長孔賢傑及茂林區長駱韋志均為同額競選，篤定連任成功。桃源區長杜司偉出現三名競爭對手，競爭激烈；另外，屏東縣卅三鄉鎮市要選四四三名村里長，有八四一人登記，卻僅有一人為民進黨提名，民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸說，地方服務比政黨標籤更直接，會持續努力培養人才。

桃源區共有杜司偉（Andrew Isbabanal）、陳德福、張志誠（Haisul·Ispalavi）及伊斯坦大·貝雅夫·正福（ Istanda·Paingav）四人登記參選。杜司偉為現任區長，陳德福是退休公務員，張志誠是教師出身，伊斯坦大·貝雅夫·正福曾任兩屆高雄市議員。

那瑪夏現任區長孔賢傑曾任那瑪夏區公所、田寮區公所及前金區公所主任秘書，參選前曾任那瑪夏官派代理區長，此次爭取連任未出現競爭對手。

茂林區原先傳出高市府原民會主委阿布斯的父親洪瑞虎，以及曾參選落敗的何忠勇有意參選區長，但截止日前僅現任區長駱韋志登記。他受訪感謝族人的支持與厚愛，讓他可以繼續連任、為地方奉獻。

此外，高雄市里鄰編組及調整七月一日起上路，新增十里、裁併七里，總里數為八九三里。據選委會公告，下屆里長選舉共一六五七人登記參選，多達三三八里同額，若通過資格審查，只要一票就能當選。

屏東縣卅三鄉鎮市要選四四三名村里長，有八四一人登記，僅有里港鄉茄苳村長參選人鄭世鉉為民進黨提名，他受訪直呼「很意外」，掛黨籍是認同政黨理念，服務選民不分黨派。

桃源 那瑪夏 茂林

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