同屬海洋島嶼 馬公與沖繩加強台日島嶼交流

日本沖繩縣竹富町町長前泊正人今天拜會馬公市長黃健忠，對兩地皆以海洋為生活與產業為重要基礎，期盼深化台日島嶼交流，共創共榮。

沖繩縣竹富町町長前泊正人訪團今天下午抵澎後拜會馬公市公所，與市長黃健忠和地方產業代表就島嶼觀光、地方產業、文化傳承及青年交流等議題交換意見，並互贈兩地特色伴手禮。

黃健忠表示，竹富町與澎湖皆以海洋為生活與產業的重要基礎，擁有豐富自然景觀及島嶼文化，也共同面對觀光永續、交通條件與地方產業發展等議題。期透過實際互訪，不僅能分享彼此經驗，也有助拓展觀光、文化、教育及民間交流的合作空間。

沖繩縣竹富町町長前泊正人訪團一行，包括竹富町公所、KTS、日本台灣商會聯合總會及沖繩縣台北事務所等單位，將在澎湖各島嶼參訪，預計9日結束行程。