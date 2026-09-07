快訊

台人真的不愛逛夜市了？他驚見東南亞客變多 網揭3大退燒關鍵

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

聽新聞
0:00 / 0:00

同屬海洋島嶼 馬公與沖繩加強台日島嶼交流

中央社／ 澎湖縣7日電

日本沖繩縣竹富町町長前泊正人今天拜會馬公市長黃健忠，對兩地皆以海洋為生活與產業為重要基礎，期盼深化台日島嶼交流，共創共榮。

沖繩縣竹富町町長前泊正人訪團今天下午抵澎後拜會馬公市公所，與市長黃健忠和地方產業代表就島嶼觀光、地方產業、文化傳承及青年交流等議題交換意見，並互贈兩地特色伴手禮。

黃健忠表示，竹富町與澎湖皆以海洋為生活與產業的重要基礎，擁有豐富自然景觀及島嶼文化，也共同面對觀光永續、交通條件與地方產業發展等議題。期透過實際互訪，不僅能分享彼此經驗，也有助拓展觀光、文化、教育及民間交流的合作空間。

沖繩縣竹富町町長前泊正人訪團一行，包括竹富町公所、KTS、日本台灣商會聯合總會及沖繩縣台北事務所等單位，將在澎湖各島嶼參訪，預計9日結束行程。

沖繩 馬公 海洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本宮城縣議長拜會 黃偉哲邀參與大台南旅展

澎湖無人機發展新創舉 助攻離島醫療物流

接任台日聯盟「會長校」 海大校長許泰文：建立高教社會實踐國際典範

日本維新會議員訪台 林佳龍盼深化合作守護和平

相關新聞

幼兒園進駐社宅！高雄鳳松安居釋76名額、樓下就能上學

高雄鳳松安居非營利幼兒園今啟用，核定招收2至5歲幼兒76人，預計10月開園，幼兒園直接設在社宅1樓，住戶可享「樓下就上學」便利，社宅內還有日照中心，形成從幼兒到長輩的老幼共融生活圈。

等3個月 屏東6月豪雨農損救助2億多元撥款 農業處籲公所速轉撥農民

今年6月屏東縣接連豪雨影響農產，農業部公告辦理現金救助已屆滿3個月，屏東縣長周春米提醒，各公所今年6月下旬豪雨申請現金救助案件多數已完成，請已收到農業部撥款鄉、鎮、市公所盡速完成轉撥農民，協助復耕復建。

幾家歡樂幾家愁！高雄茂林、那瑪夏兩區長同額參選 桃源區4搶1

2026九合一選舉登記結束，高雄桃源、那瑪夏及茂林三個原住民區長非市府官派，由選民投票產生。登記結果出爐，那瑪夏區長孔賢傑及茂林區長駱韋志都沒有競爭對手，兩人幾乎篤定連任成功。然而桃源區長杜司偉卻出現3名競爭對手，呈現激烈的4搶1局面。

屏東縣443村里長841人登記 97.5％無黨 民進黨籍「全縣僅1人」是他

2026九合一大選，屏東縣33鄉鎮市、443村里。村里長共841人登記，村里長登記中無黨籍820人占97.5％，國民黨籍20人、民進黨籍僅1人。民進黨籍登記參選村長是里港鄉茄苳村長鄭世鉉。

星期評論／高雄肉品市場現地轉型 接棒者能落實？

位於高雄市中心、超過一甲子歷史的高雄肉品市場，曾在產業發展扮重要角色，隨著時代演進如今卻成嫌惡設施，居民要求搬遷，但卡在土地產權爭議，遲遲無解。將卸任的市長陳其邁近日明確承諾就地轉型，年底停止屠宰、拍賣，而下任市長如何落實，將是地方最大的期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。