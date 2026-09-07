幼兒園進駐社宅！高雄鳳松安居釋76名額、樓下就能上學

高雄鳳松安居非營利幼兒園今啟用，核定招收2至5歲幼兒76人，預計10月開園，幼兒園直接設在社宅1樓，住戶可享「樓下就上學」便利，社宅內還有日照中心，形成從幼兒到長輩的老幼共融生活圈。

首座結合社宅的鳳松安居幼兒園位在1樓，委託社團法人高雄市婦幼亮晶晶促進協會經營，最大亮點是幼兒園直接「住進」社宅，家長不用每天為了接送孩子舟車勞頓。

若是住在社宅內，下樓就能送孩子上學，同一社區內另設日照中心，把育兒、居住與長照服務集中在同一生活圈，也讓不同世代有更多互動機會。

這也是高雄首度把非營利幼兒園導入社宅，115學年度除鳳松安居外，三民區美都安居也同步設置非營利幼兒園，兩園均核定招收2至5歲幼兒76人，預計10月開學，合計可增加152個公共化教保名額。

市府規畫社宅幼兒園繼續擴張，116學年度再進駐大鵬九村、清豐安居及亞灣等3處社會住宅，合計新增11班、288個名額，兩年內高雄將有5處社宅導入非營利幼兒園，公共住宅也從單純提供住的地方，逐步加入托育、教育與照顧功能。

教育局指出，高雄持續擴充公共化教保量能，115學年度公共化教保服務供應比率已達45％，全市有211所公立幼兒園、80所非營利幼兒園，共提供2萬7778個入園名額。

鳳松安居幼兒園也善用社宅既有空間，結合中庭景觀及綠化環境，安排自然觀察、戶外遊戲、體能活動及社區探索等課程，讓幼兒不用被侷限在教室內，也能在生活環境中探索、活動。

高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供

高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供

高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供