快訊

川普狂發文稱買股「為國家賺數千億」 又嗨喊月球屬美國…網傻眼

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

楊文科曝光與陳見賢8年情誼 喊「風浪再大、兄弟同心」力挺團結

聽新聞
0:00 / 0:00

幼兒園進駐社宅！高雄鳳松安居釋76名額、樓下就能上學

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供
高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供

高雄鳳松安居非營利幼兒園今啟用，核定招收2至5歲幼兒76人，預計10月開園，幼兒園直接設在社宅1樓，住戶可享「樓下就上學」便利，社宅內還有日照中心，形成從幼兒到長輩的老幼共融生活圈。

首座結合社宅的鳳松安居幼兒園位在1樓，委託社團法人高雄市婦幼亮晶晶促進協會經營，最大亮點是幼兒園直接「住進」社宅，家長不用每天為了接送孩子舟車勞頓。

若是住在社宅內，下樓就能送孩子上學，同一社區內另設日照中心，把育兒、居住與長照服務集中在同一生活圈，也讓不同世代有更多互動機會。

這也是高雄首度把非營利幼兒園導入社宅，115學年度除鳳松安居外，三民區美都安居也同步設置非營利幼兒園，兩園均核定招收2至5歲幼兒76人，預計10月開學，合計可增加152個公共化教保名額

市府規畫社宅幼兒園繼續擴張，116學年度再進駐大鵬九村、清豐安居及亞灣等3處社會住宅，合計新增11班、288個名額，兩年內高雄將有5處社宅導入非營利幼兒園，公共住宅也從單純提供住的地方，逐步加入托育、教育與照顧功能。

教育局指出，高雄持續擴充公共化教保量能，115學年度公共化教保服務供應比率已達45％，全市有211所公立幼兒園、80所非營利幼兒園，共提供2萬7778個入園名額。

鳳松安居幼兒園也善用社宅既有空間，結合中庭景觀及綠化環境，安排自然觀察、戶外遊戲、體能活動及社區探索等課程，讓幼兒不用被侷限在教室內，也能在生活環境中探索、活動。

高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供
高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供

高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供
高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供

高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供
高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供

高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供
高雄首座社宅共構非營幼兒園鳳松安居啟用，樓下就能上學。圖／高雄市教育局提供

名額 社宅 幼兒園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉市開學新制一次上路 午餐免費、學生每人一台iPad

影／半導體、AI科技人才移入催生需求 東亞首座芬蘭學校高雄開學

2人扛百人餐食、證照沒加給 新北允諾2個月內檢討公幼廚工待遇制度

高雄公幼午餐免費限「導師」資格惹議 教師工會籲實際照顧者都納入

相關新聞

幼兒園進駐社宅！高雄鳳松安居釋76名額、樓下就能上學

高雄鳳松安居非營利幼兒園今啟用，核定招收2至5歲幼兒76人，預計10月開園，幼兒園直接設在社宅1樓，住戶可享「樓下就上學」便利，社宅內還有日照中心，形成從幼兒到長輩的老幼共融生活圈。

等3個月 屏東6月豪雨農損救助2億多元撥款 農業處籲公所速轉撥農民

今年6月屏東縣接連豪雨影響農產，農業部公告辦理現金救助已屆滿3個月，屏東縣長周春米提醒，各公所今年6月下旬豪雨申請現金救助案件多數已完成，請已收到農業部撥款鄉、鎮、市公所盡速完成轉撥農民，協助復耕復建。

幾家歡樂幾家愁！高雄茂林、那瑪夏兩區長同額參選 桃源區4搶1

2026九合一選舉登記結束，高雄桃源、那瑪夏及茂林三個原住民區長非市府官派，由選民投票產生。登記結果出爐，那瑪夏區長孔賢傑及茂林區長駱韋志都沒有競爭對手，兩人幾乎篤定連任成功。然而桃源區長杜司偉卻出現3名競爭對手，呈現激烈的4搶1局面。

屏東縣443村里長841人登記 97.5％無黨 民進黨籍「全縣僅1人」是他

2026九合一大選，屏東縣33鄉鎮市、443村里。村里長共841人登記，村里長登記中無黨籍820人占97.5％，國民黨籍20人、民進黨籍僅1人。民進黨籍登記參選村長是里港鄉茄苳村長鄭世鉉。

星期評論／高雄肉品市場現地轉型 接棒者能落實？

位於高雄市中心、超過一甲子歷史的高雄肉品市場，曾在產業發展扮重要角色，隨著時代演進如今卻成嫌惡設施，居民要求搬遷，但卡在土地產權爭議，遲遲無解。將卸任的市長陳其邁近日明確承諾就地轉型，年底停止屠宰、拍賣，而下任市長如何落實，將是地方最大的期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。