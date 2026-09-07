中油推動高雄新四輕 市府：嚴格把關、落實淨零

中油推動新四輕計畫，但環團綠色和平今天公布民調指出，高達9成高雄人不知此案，認為市府審查時需審慎評估。市府表示，會針對污染總量管制、環境品質改善嚴格把關，落實淨零目標。

綠色和平今天召開記者會公布「高雄市民新四輕認知與民意調查」，結果顯示，90.3%高雄市民不知道新四輕計畫。此外，進一步提供國際減塑趨勢、石化產業空氣污染及微塑膠健康風險等資訊後，不贊成比率由25.8%上升至47.6%。

綠色和平公眾動員發展主任曾意婷表示，新四輕並非單純的設備汰舊換新。計畫於2024年5月核定，預算達新台幣1062億元，將新建年產能100萬噸乙烯的輕油裂解廠，目前已進入基本設計發包階段。

曾意婷認為，高達9成市民不知道，顯示中油與政府在資訊揭露及社會溝通上缺失。此外，有87.2%受訪者認為，市府審查此案時「需要更審慎評估」。綠色和平也呼籲藍綠市長參選人應對新四輕議題表態。

對此，高雄市政府強調「產業低碳、污染減量」原則，已要求中油公司於新四輕導入無洩漏型元件、極低氮氧化物燃燒器等先進環保措施，中油應於新四輕製程開始試車時，同步停止既有四輕製程操作，避免污染排放增加。

市府也要求中油公司提出完整減碳方案，導入碳捕捉、再利用及封存（CCUS）等先進減碳技術，持續推動製程低碳化，在兼顧產業發展的同時，降低環境負荷。

市府表示，中油新四輕更新計畫由經濟部作為台灣中油的直接主管機關進行督導，著眼全國石化基礎原料穩定供應、產業競爭力與產業鏈高值化發展；市府會針對污染總量管制、環境品質改善嚴格把關，落實在地淨零目標。

中油表示，新四輕目前仍處於規劃設計及環境影響評估階段，隨著工程規劃設計進度與環評書面資料逐步完備，相關資訊皆會依程序持續公開，並召開說明會。針對空污、健康風險、碳排、產業必要性及舊四輕退場等議題，會以更易懂的方式向社會大眾說明。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，任何地方建設都必須和居民達成共識，讓產業發展與環境品質能夠共榮，將持續關注經濟部及中油提出的相關進度及方案。

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，針對新四輕案，她的立場是「公開透明、市民參與、健康優先」。中油與政府必須落實資訊公開，用通俗易懂的方式向市民完整說明健康風險評估與減碳規劃，絕不能讓民眾被排除在外。

這項調查由綠色和平委託山水民意研究股份有限公司執行，於今年7月23日至26日，以電話訪問（含市話與手機）方式，針對設籍高雄市的20歲以上成年人進行調查，有效樣本1070人，並依人口統計資料加權，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3.00個百分點。