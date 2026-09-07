澎湖無人機發展新創舉 助攻離島醫療物流

澎湖離島常受天候影響交通中斷，醫療物資運送不易。澎湖縣政府與澎湖科技大學今天進行國內首創的無人機醫療物資離島跨海運送試驗，離島居民未來可及時收到藥品，生命獲得進一步保障。

澎湖無人機醫療物資跨海運送試驗今天在澎湖科大校區舉行，由極現科技執行長徐偉城展示無人機設備，並進行馬公至吉貝島的醫療物資運送。澎湖副縣長林皆興、衛生局長陳淑娟、澎湖科大校長李文熙、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑及民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾等人到場見證。

林皆興表示，澎湖有90座島嶼，僅19座有常住人口，不少離島常因天候封島，導致各項物資無法送達。未來將推動無人機及無人船在地化，降低島上居民生活及醫療上的不便。

李文熙指出，澎湖本屬離島，但離島還有離島，今天首度進行無人機醫療物資跨海運送試飛，並與中華電信、台大、成大等合作，透過大氣理論模擬最佳航線，搭配抗強風無人機結構設計，以科技克服東北季風。明年2月將再進行抗風測試，盼儘速啟動澎湖各離島醫療物資無人機運送服務，追求數位公平。

徐偉城表示，澎湖無人機營運中心設於澎湖科大校區，現階段使用的無人機載具續航力達120公里。在澎湖群島19個有人居住的島嶼中，最遠距離約40公里，都在無人機飛行範圍內。這架無人機載重可達3.5公斤，以時速100公里飛行，從馬公飛往吉貝島只需15分鐘。

澎湖科大指出，澎湖無人機醫療物資跨海運送今天試飛順利，未來在相關配置全數進駐後，澎湖19座島嶼中，初期將選定望安花嶼、馬公桶盤及虎井等離島，先行提供無人機醫療物資跨海運送服務。