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高雄公寓大廈智慧雲補助開跑 社區單項最高20萬

中央社／ 高雄7日電

高雄市工務局推動「115年度高雄厝智慧雲補助計畫」，鼓勵公寓大廈導入智慧化管理設備，提升社區防災、節能等，即日起受理申請至9月30日，社區單項最高補助20萬元。

高雄市工務局今天發布新聞稿表示，「115年度高雄厝智慧雲補助計畫」，即起受理申請至9月30日，全案補助經費預估新台幣400萬元，經費用罄將提前截止受理。

工務局表示，此次補助對象為高雄市已完成公寓大廈報備、且戶數達10戶以上社區，補助內容涵蓋五大項目，包括「雨水貯集滯洪設施觀測系統」、「淹水感測系統」、「公共區域用電量觀測系統」、「電動車充電設施設備線槽架」及「共用智能存取櫃」，單項最高補助新台幣20萬元，協助社區從防災、節能到日常管理逐步智慧化。

工務局指出，社區可透過淹水感測及滯洪觀測設備，即時掌握水位變化。此外，因應電動車普及及未來充電需求增加，此計畫也補助社區預先設置充電線槽架，降低未來增設充電設備施工難度與成本。

工務局表示，「高雄厝智慧雲」不只是導入智慧設備，更盼從社區生活實際需求出發，讓科技成為提升居住安全與品質的工具；申請文件、補助標準及相關規定，可至高雄市政府工務局建築管理處網站查詢，或電洽（07）336-8333分機2281。

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