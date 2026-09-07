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等3個月 屏東6月豪雨農損救助2億多元撥款 農業處籲公所速轉撥農民
今年6月屏東縣接連豪雨影響農產，農業部公告辦理現金救助已屆滿3個月，屏東縣長周春米提醒，各公所今年6月下旬豪雨申請現金救助案件多數已完成，請已收到農業部撥款鄉、鎮、市公所盡速完成轉撥農民，協助復耕復建。
農業處表示，截至9月7日有多數完成抽查作業送農業部申請撥款，農業部已完成全部撥款鄉鎮有15鄉鎮市，包括屏東市、東港鎮、恆春鎮、長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、竹田鄉、崁頂鄉、林邊鄉、三地門鄉、春日鄉、霧台鄉、牡丹鄉、獅子鄉，總計2億108萬2326元。
農業處指出，其餘鄉鎮皆因分批作業尚待撥款及尚未完成抽查，呼籲農民應向公所查詢申請案撥款，若因資料不齊應在期限內申請複查補齊資料。
農業處表示，8月下旬豪雨，請在今7日下班前向公所提出申請以免影響申請權益，也請公所協派人力及分批報送縣府使用災損現地照相APP，以加速災損救助程序。
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