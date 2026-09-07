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屏東勝利星村民歌開唱 邀民眾感受老派生活

中央社／ 屏東縣7日電

屏東勝利星村推出「研磨時光．勝利西餐廳」活動，邀請殷正洋等4名實力派歌手接力開唱，19、20日兩天登場，活動結合品牌咖啡及復古舞會，讓民眾感受老派生活的浪漫。

屏東縣政府今天透過新聞稿表示，活動以民歌、咖啡與復古西餐廳文化為主軸，其中重頭戲「民歌回憶殺．經典傳唱」將於19日晚間6時至8時在青島街舞台區登場，邀請殷正洋、于台煙、黃仲崑及曾淑勤等歌手開唱，帶領觀眾重溫收音機、卡帶與黑膠唱片陪伴的黃金年代。

活動內容還包括「青春交換所」，重新體驗過去慢慢寫信、等待回信的交流樂趣；「勝利播放站」由DJ隨機選讀民眾留下的文字，分享青春故事、歌曲回憶與點播內容；「Hustle雙人社交舞」則重現昔日復古舞會的熱鬧氣氛。

文化處表示，19日及20日歡迎民眾相約走進勝利星村，聽民歌、喝咖啡、逛市集、跳支舞，一起享受秋天的浪漫約會，更多活動資訊可關注勝利星村及屏東縣政府文化處臉書（Facebook）專頁。

勝利星村 屏東 民歌

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