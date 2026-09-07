幾家歡樂幾家愁！高雄茂林、那瑪夏兩區長同額參選 桃源區4搶1

2026九合一選舉登記結束，高雄桃源、那瑪夏及茂林三個原住民區長非市府官派，由選民投票產生。登記結果出爐，那瑪夏區長孔賢傑及茂林區長駱韋志都沒有競爭對手，兩人幾乎篤定連任成功。然而桃源區長杜司偉卻出現3名競爭對手，呈現激烈的4搶1局面。

高市選委會公告115年直轄市山地原住民區長選舉候選人登記情形，桃源區共有杜司偉（Andrew Isbabanal）、陳德福、張志誠（Haisul·Ispalavi）及伊斯坦大·貝雅夫·正福（ Istanda·Paingav）4人登記參選。

桃源區4名參選人之中，杜司偉是現任區長尋求連任，陳德福是退休公務員，張志誠是教師出身，伊斯坦大·貝雅夫·正福曾任兩屆高雄市議員。

那瑪夏現任區長孔賢傑具備公務員資格，歷任那瑪夏區公所、田寮區公所及前金區公所主任秘書，參選前曾擔任那瑪夏官派代理區長。2022年返鄉參選區長順利當選，此次爭取連任未出現競爭對手。

茂林區部分，日前地方盛傳高市府原民會主委阿布斯的父親洪瑞虎，以及曾參選落敗何忠勇有意出馬角逐，不過後來兩人皆未登記參選，僅現任區長駱韋志一人登記。

針對同額參選情況，駱韋志表示，他內心充滿了榮幸與感動，由衷感謝全體族人的支持與厚愛，讓他可以繼續連任、為地方奉獻。另對於原有意參選先進的生涯規畫，他也致上最深的尊重與祝福。

下屆高雄市三原住民區長共6人登記，全用無黨籍身分參選。圖／高雄市選委會提供