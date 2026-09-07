「屏東星聲代」340人拚舞台夢 莊馨蒂終極對決奪MVP、唱進跨年晚會

屏東縣政府今年首度舉辦「屏東星聲代－Pingtung Star Voice」青年歌唱比賽，340人報名海選，30人進入決賽，獲前三名選手，展開最終對決，評審選出MVP，最後由屏東大學校友莊馨蒂奪下MVP，將可站上今年屏東跨年晚會舞台。

縣長周春米說，喜歡唱歌、懷抱舞台夢想青年很多，第一屆「屏東星聲代」就有340人報名海選，30名選手晉級決賽，晉級率不到一成，競爭激烈，鼓勵青年在比賽中展現自己，唱出屬於自己精彩。

周春米說，「屏東星聲代」不只是一場歌唱比賽，希望透過競賽發掘具潛力青年表演人才，從舞台經驗、專業評審建議到後續展演，讓青年持續累積經驗、拓展更多可能，由三名金曲獎得主評審選出最終MVP站上屏東跨年晚會舞台，將優先列入縣府大型活動演出人才名單，讓更多青年夢想從屏東出發。

縣府勞青處表示，首屆「屏東星聲代」從海選到決賽，評審陣容橫跨流行、客語、原住民族、台語音樂及表演藝術等不同領域，包括金曲獎最佳編曲人獎得主維赫‧魯那登、金曲獎最佳客語歌手獎得主羅文裕、金曲獎最佳原住民語歌手獎得主Suming舒米恩、金曲獎最佳台語女歌手獎得主PiA吳蓓雅、金曲獎最佳原住民語演唱人獎得主魏金漢、傳藝金曲獎最佳演唱獎得主甘聖竹，以及謝徐鳳玉（Summer Hsu）、倪孟君、于立成等專業音樂人。

決賽評審團依歌唱技巧、情感詮釋、舞台表現、整體創意與特色及服裝造型等面向評選，第一名為閻鴻麟，獲得獎金5萬元；第二名王福瑄，獎金3萬元；第三名莊馨蒂，獎金2萬元；優勝兩名為蔡蕙宇、蔡恩霖，各獲得獎金1萬元。

前三名選手展開最終對決，再次登台演唱第二首歌曲，3名金曲獎得主Suming舒米恩、PiA吳蓓雅、羅文裕坐鎮評審，最終由屏東大學畢業校友莊馨蒂奪得MVP。

屏東縣府表示，透過音樂競賽與青年社團交流，串聯不同學校及領域的青年，創造更多交流與合作機會，並為青年搭建各種表演藝術的舞台，逐步將「屏東星聲代」打造為具有屏東特色與辨識度的年度青年品牌。