快訊

新線變大錢坑 張景森：台灣捷運蓋過頭了

開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

聽新聞
0:00 / 0:00

「屏東星聲代」340人拚舞台夢 莊馨蒂終極對決奪MVP、唱進跨年晚會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府首度舉辦「屏東星聲代－Pingtung Star Voice」青年歌唱比賽，最後由屏東大學校友莊馨蒂（右二）奪下MVP，將可站上今年屏東跨年晚會舞台。圖／屏東縣政府勞青處提供
屏東縣政府首度舉辦「屏東星聲代－Pingtung Star Voice」青年歌唱比賽，最後由屏東大學校友莊馨蒂（右二）奪下MVP，將可站上今年屏東跨年晚會舞台。圖／屏東縣政府勞青處提供

屏東縣政府今年首度舉辦「屏東星聲代－Pingtung Star Voice」青年歌唱比賽，340人報名海選，30人進入決賽，獲前三名選手，展開最終對決，評審選出MVP，最後由屏東大學校友莊馨蒂奪下MVP，將可站上今年屏東跨年晚會舞台

縣長周春米說，喜歡唱歌、懷抱舞台夢想青年很多，第一屆「屏東星聲代」就有340人報名海選，30名選手晉級決賽，晉級率不到一成，競爭激烈，鼓勵青年在比賽中展現自己，唱出屬於自己精彩。

周春米說，「屏東星聲代」不只是一場歌唱比賽，希望透過競賽發掘具潛力青年表演人才，從舞台經驗、專業評審建議到後續展演，讓青年持續累積經驗、拓展更多可能，由三名金曲獎得主評審選出最終MVP站上屏東跨年晚會舞台，將優先列入縣府大型活動演出人才名單，讓更多青年夢想從屏東出發。

縣府勞青處表示，首屆「屏東星聲代」從海選到決賽，評審陣容橫跨流行、客語、原住民族、台語音樂及表演藝術等不同領域，包括金曲獎最佳編曲人獎得主維赫‧魯那登、金曲獎最佳客語歌手獎得主羅文裕、金曲獎最佳原住民語歌手獎得主Suming舒米恩、金曲獎最佳台語女歌手獎得主PiA吳蓓雅、金曲獎最佳原住民語演唱人獎得主魏金漢、傳藝金曲獎最佳演唱獎得主甘聖竹，以及謝徐鳳玉（Summer Hsu）、倪孟君、于立成等專業音樂人。

決賽評審團依歌唱技巧、情感詮釋、舞台表現、整體創意與特色及服裝造型等面向評選，第一名為閻鴻麟，獲得獎金5萬元；第二名王福瑄，獎金3萬元；第三名莊馨蒂，獎金2萬元；優勝兩名為蔡蕙宇、蔡恩霖，各獲得獎金1萬元。

前三名選手展開最終對決，再次登台演唱第二首歌曲，3名金曲獎得主Suming舒米恩、PiA吳蓓雅、羅文裕坐鎮評審，最終由屏東大學畢業校友莊馨蒂奪得MVP。

屏東縣府表示，透過音樂競賽與青年社團交流，串聯不同學校及領域的青年，創造更多交流與合作機會，並為青年搭建各種表演藝術的舞台，逐步將「屏東星聲代」打造為具有屏東特色與辨識度的年度青年品牌。

屏東縣政府首度舉辦「屏東星聲代－Pingtung Star Voice」青年歌唱比賽，最後由屏東大學校友莊馨蒂奪下MVP，將可站上今年屏東跨年晚會舞台。圖／屏東縣政府勞青處提供
屏東縣政府首度舉辦「屏東星聲代－Pingtung Star Voice」青年歌唱比賽，最後由屏東大學校友莊馨蒂奪下MVP，將可站上今年屏東跨年晚會舞台。圖／屏東縣政府勞青處提供

屏東 跨年晚會 舞台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶晚會10/9新北登場！9/5下午1點開放免費索票 「世界的舞台 齊聚台灣」多國藝人、新北表演團隊齊聚板橋

蔣渭水青年漢詩吟唱賽 台語、客語高手齊聚拚場

南應大中度自閉生陳秉彥才藝大賽獲兩大獎 品學兼優成校園勵志榜樣

全國技能競賽落幕 竹縣技職選手展現毅力與技術斬獲多項大獎

相關新聞

屏東縣443村里長841人登記 97.5％無黨 民進黨籍「全縣僅1人」是他

2026九合一大選，屏東縣33鄉鎮市、443村里。村里長共841人登記，村里長登記中無黨籍820人占97.5％，國民黨籍20人、民進黨籍僅1人。民進黨籍登記參選村長是里港鄉茄苳村長鄭世鉉。

幾家歡樂幾家愁！高雄茂林、那瑪夏兩區長同額參選 桃源區4搶1

2026九合一選舉登記結束，高雄桃源、那瑪夏及茂林三個原住民區長非市府官派，由選民投票產生。登記結果出爐，那瑪夏區長孔賢傑及茂林區長駱韋志都沒有競爭對手，兩人幾乎篤定連任成功。然而桃源區長杜司偉卻出現3名競爭對手，呈現激烈的4搶1局面。

星期評論／高雄肉品市場現地轉型 接棒者能落實？

位於高雄市中心、超過一甲子歷史的高雄肉品市場，曾在產業發展扮重要角色，隨著時代演進如今卻成嫌惡設施，居民要求搬遷，但卡在土地產權爭議，遲遲無解。將卸任的市長陳其邁近日明確承諾就地轉型，年底停止屠宰、拍賣，而下任市長如何落實，將是地方最大的期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。