快訊

不只玩諧音、動漫哏！候選人金句大盤點 1句話藏專業背景

蔣經國日記／蝙蝠中隊英魂33年後返家 還原祕密任務

中市退休校長「王爺」王沛清猝逝 教育界和學生一片哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋送禮也送暖 屏東長安製麵攜人安「一碗麵、一份愛」助寒士

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
中秋佳節將至，屏東長安製麵攜手與人安基金會屏東平安站發起「一碗麵，一份愛」公益聯名認購，用愛點亮社會每個角落。圖／人安基金會屏東站提供
中秋佳節將至，屏東長安製麵攜手與人安基金會屏東平安站發起「一碗麵，一份愛」公益聯名認購，用愛點亮社會每個角落。圖／人安基金會屏東站提供

中秋佳節將至，屏東長安製麵攜手與人安基金會屏東平安站發起「一碗麵，一份愛」公益聯名認購，期盼凝聚大眾力量，用愛點亮社會每個角落。

屏東長安製麵以傳承傳統日曬掛麵聞名，主打「每一口都是日曬的味道」，推出公益聯名限定款麵條，民眾每認購一包麵，長安製麵提撥部分所得，實質支持人安基金會寒士扶助與弱勢關懷工作，將陽光的溫暖轉化為對弱勢族群最實際的守護。

長安製麵負責人吳冠翬說，今年中秋，希望讓一碗麵不只是填飽肚子，更能成為傳遞善意的載體。每一次的認購，都是給予寒士一份溫暖支持，透過最引以為傲日光麵條，將中秋送禮溫度延伸到需要幫助家庭中。

人安基金會屏東平安站指出，中秋節是闔家團圓的日子，但對許多寒士而言，往往更感孤寂與艱辛。感謝在地指標性企業的愛心響應，也透過社會善心協力，能有效補足弱勢關懷資源缺口。本次募得善款與資源，將全數投入寒士餐食、避寒防護及生活重建等服務中，為弱勢族群搭建安全網。

「一碗麵，一份愛」公益認購活動自即起開跑，歡迎各大企業、機關團體及一般民眾響應，可電洽人安基金會屏東站08-7321349。

屏東 中秋 中秋節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

一份善心雙份感動 世界和平會送月餅到偏鄉及弱勢家庭

選秋節禮的美 劉軒：藏著觀察送到心坎裡

立法院凍刪國務機要費波及社福團體 蔡英文、賴瑞隆訪庇護工場送暖

中秋蛋黃酥怎麼挑？新東陽「千江月」2款主打　萬丹紅豆、動福蛋黃成亮點

相關新聞

屏東縣443村里長841人登記 97.5％無黨 民進黨籍「全縣僅1人」是他

2026九合一大選，屏東縣33鄉鎮市、443村里。村里長共841人登記，村里長登記中無黨籍820人占97.5％，國民黨籍20人、民進黨籍僅1人。民進黨籍登記參選村長是里港鄉茄苳村長鄭世鉉。

星期評論／高雄肉品市場現地轉型 接棒者能落實？

位於高雄市中心、超過一甲子歷史的高雄肉品市場，曾在產業發展扮重要角色，隨著時代演進如今卻成嫌惡設施，居民要求搬遷，但卡在土地產權爭議，遲遲無解。將卸任的市長陳其邁近日明確承諾就地轉型，年底停止屠宰、拍賣，而下任市長如何落實，將是地方最大的期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。