中秋送禮也送暖 屏東長安製麵攜人安「一碗麵、一份愛」助寒士

中秋佳節將至，屏東長安製麵攜手與人安基金會屏東平安站發起「一碗麵，一份愛」公益聯名認購，期盼凝聚大眾力量，用愛點亮社會每個角落。

屏東長安製麵以傳承傳統日曬掛麵聞名，主打「每一口都是日曬的味道」，推出公益聯名限定款麵條，民眾每認購一包麵，長安製麵提撥部分所得，實質支持人安基金會寒士扶助與弱勢關懷工作，將陽光的溫暖轉化為對弱勢族群最實際的守護。

長安製麵負責人吳冠翬說，今年中秋，希望讓一碗麵不只是填飽肚子，更能成為傳遞善意的載體。每一次的認購，都是給予寒士一份溫暖支持，透過最引以為傲日光麵條，將中秋送禮溫度延伸到需要幫助家庭中。

人安基金會屏東平安站指出，中秋節是闔家團圓的日子，但對許多寒士而言，往往更感孤寂與艱辛。感謝在地指標性企業的愛心響應，也透過社會善心協力，能有效補足弱勢關懷資源缺口。本次募得善款與資源，將全數投入寒士餐食、避寒防護及生活重建等服務中，為弱勢族群搭建安全網。

「一碗麵，一份愛」公益認購活動自即起開跑，歡迎各大企業、機關團體及一般民眾響應，可電洽人安基金會屏東站08-7321349。