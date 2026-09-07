屏東縣443村里長841人登記 97.5％無黨 民進黨籍「全縣僅1人」是他

2026九合一大選，屏東縣33鄉鎮市、443村里。村里長共841人登記，村里長登記中無黨籍820人占97.5％，國民黨籍20人、民進黨籍僅1人。民進黨籍登記參選村長是里港鄉茄苳村長鄭世鉉。

里港鄉茄苳村長59歲鄭世鉉得知自己是今年屏東縣唯一以民進黨籍登記參選村長，他直呼「哇！很意外」，黨籍是他對政黨認同理念，服務選民不分黨派，秉持中立，「電話24小時都會接」，且重視地方和諧與為民服務。任內帶領年輕活力志工團隊，將原本年久失修活動中心，重新打掃整理成明亮開闊空間，打造茄苳腳長壽會關懷據點。

里港鄉茄苳村人口數約1700多人，鄭世鉉2022第一次選村長時為同額，以無黨參選，當時老村長已連任5屆70歲。2026鄭世鉉爭取連任，對上40歲無黨籍王富源，兩人其實是親戚，鄭世鉉樂觀說，彼此良性競爭，互相鼓勵，他平日務農，種蓮霧、檸檬等果樹。用民進黨登記參選，依黨程序，沒想到自己是屏東縣村里長登記參選唯一民進黨籍。

民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸說，村里長選舉和縣市長、議員選舉性質不太一樣，長期以來很多參選人都是以無黨身分投入，地方服務及鄉親認同往往比政黨標籤更直接。 對黨部來說，更重要是把基層組織扎穩，和地方保持溝通、培養更多願意投入公共事務人才，會繼續努力。

屏東縣443名村里長，2026年841人登記，152村里為同額。競爭最激烈5搶1的有3個村里屏東市永城里、恆春鎮城南里與琉球鄉大福村。

4搶1的有20村里，屏東市大武里、長春里、前進里、建國里、楠樹里；潮州鎮五魁里、四春里、光春里、新生里；枋寮鄉天時村、保生村；新埤鄉箕湖村、餉潭村；內埔鄉和興村、竹田鄉西勢村、牡丹鄉東源村、長治鄉德和村、新園鄉瓦磘村、獅子鄉草埔村、瑪家鄉佳義村。

33鄉鎮市長83人登記，4鄉同額九如鄉、佳冬鄉、霧台鄉與瑪家鄉。19名鄉鎮長爭取連任。最熱門恆春鎮長5搶1。三地門鄉、內埔鄉、萬丹鄉與鹽埔鄉各4人登記。鄉鎮長國民黨登記12人、民進黨18人，無黨53人，無黨超過63％。

鄉鎮市民代表選出326名，545人登記，其中國民黨籍16人、民進黨籍33人、民眾黨2人，其餘為無黨籍。其中竹田鄉第3選區、枋寮鄉第3選區、新園鄉第4選區、琉球鄉第3選區、滿州鄉第2選區、獅子鄉第2選區均為同額。

縣議員55席87人登記，國民黨籍23人、民進黨籍19人、民眾黨籍1人、無黨籍44人，無黨籍占5成。第8選區（滿州鄉）同額。縣長藍綠對決，民進黨周春米爭取連任，對上三度挑戰國民黨蘇清泉。