星期評論／高雄肉品市場現地轉型 接棒者能落實？

位於高雄市中心、超過一甲子歷史的高雄肉品市場，曾在產業發展扮重要角色，隨著時代演進如今卻成嫌惡設施，居民要求搬遷，但卡在土地產權爭議，遲遲無解。將卸任的市長陳其邁近日明確承諾就地轉型，年底停止屠宰、拍賣，而下任市長如何落實，將是地方最大的期待。

高雄肉品市場周邊近年建案林立，景觀更新，這座老市場長年存在屠宰噪音、異味及交通等問題，極度格格不入。居民主張搬遷，民代年復一年質詢時關切，始終未盼到解決。

居民最在意的是半夜聽到殺豬慘叫、異味不散、生鮮車輛頻繁進出等生活困擾，請求市府解決卻一年等過一年。隨著城市發展，現地已不再處於城市邊陲，三民區近年建設推進、高雄車站周邊開發，捷運路網逐步成形，肉品市場這塊土地價值看漲，更不容續為市容毒瘤。

日前市長陳其邁在任內最末一次議會定期大會開議前拜會國民黨團，明確承諾肉品市場年底啟動就地轉型，也不再殺豬。現地規畫為冷鏈物流，讓搬遷不了的這座老市場暫有解方。議員黃香菽認為，轉型至少比先前噪音、惡臭的擾鄰夢魘好，勉為接受。

肉品市場搬遷案有難以解決的產權糾葛，縱使陳其邁卸任市長前都只能退而求其次，祭出就地轉型聊以解決。但公告停止屠宰、拍賣尚無具體時間表，轉作冷鏈物流後，老舊市場的整建更新、交通管理及環境改善等能否全面解決，也待驗證。

居民苦等肉品市場搬遷十數年，陳其邁任內未能徹底解決，這個市政陳痾勢必留待下任市長承繼，而他的「接棒者」夠不夠魄力，大家都在看。