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台26線墾丁石牛溪路基塌陷搶修加速 公路局預估9/16恢復4車道通行

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台26線石牛溪路段近日受西南氣流連續強降雨、直徑400毫米自來水幹管破裂影響，本月2日清晨路基塌陷，公路局原訂22日完成修復，經評估可提早6天，預估9月16日恢復4車道通行。圖／公路局提供
台26線石牛溪路段近日受西南氣流連續強降雨、直徑400毫米自來水幹管破裂影響，本月2日清晨路基塌陷，公路局原訂22日完成修復，經評估可提早6天，預估9月16日恢復4車道通行。圖／公路局提供

台26線石牛溪路段近日受西南氣流連續強降雨、直徑400毫米自來水幹管破裂影響，2日清晨路基塌陷，原本4車道僅剩1車道雙向管制通行，公路局原訂22日完成修復，經評估可提早6天，預估9月16日恢復4車道通行。

公路局南區養護工程分局楓港工務段緊急調派大型機具搶修，2日下午5時先搶通北上2車道供南北雙向通行，疏解往來墾丁車潮。後續經評估南下道路下方有自來水幹管及台電供電管線等民生管路受損，須先行修復後方能路基回填滾壓、路面AC鋪設及標線復原等作業，總工期約需21天，預計9月22日完成4車道修復。

公路局表示，考量台26線是往來墾丁交通要道與觀光軸線，全車道搶通刻不容緩，3日公路局及南分局邀集台電屏東區營業處及自來水公司牡丹給水廠協調施工順序及研商加快搶通方案。

交通部次長陳彥伯今6日到現場視導搶修進度，慰勞施工人員辛苦，並指示施工團隊應加緊趕工盡速完成路面修復恢復通行，經現場再協調台電屏東區營業處、自來水牡丹給水廠，趕工方案及重新檢討工序，評估可望較原估計9月22日提早6天，預計9月16日搶修完成恢復全4車道通行。

公路局呼籲用路人行經工區及轉彎路段，仍請減速慢行，並遵循交維人員指揮，小心駕駛。

墾丁 車道 強降雨

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