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獲交通部補助大眾捷運建設經費全國第2高城市 高市府回應了
交通部116年度預算書顯示，都市大眾捷運系統建設計畫大舉編列453億，其中高雄市補助了5筆路線周邊計畫約140億是全國第二高城市；高市府今天傍晚表示，感謝中央對高雄軌道建設的支持，但總計兩年度的捷運建設經費補助款仍短缺136億元，因正值施工高峰期，仍盼中央能補足補助款短差金額。
對於都市大眾捷運系統設計計畫獲中央補助約一百四十億元是全國第二高城市，高雄市政府表示，感謝中央對高雄軌道建設的支持。
市府指出，115年度交通部補助高雄捷運建設經費短缺103億元，116年度交通部核定補助款145億元，經費仍短缺33億元，總計115年度和116年度的捷運建設經費補助款短缺136億元。
市府表示，高雄捷運建設陸續進入施工階段高峰，進入經費高峰期，捷運局依照實際工程進度編列需求，包括黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線等，中央補助經費未足額到位，恐將造成影響，希望中央補足補助款短差金額。
高市捷運局表示，捷運不只是交通建設，更是串聯產業、居住、就業與都市發展的重要基礎建設，黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線，都是高雄未來完整軌道路網的重要環節，期能讓捷運早日完工、早日服務市民。
捷運局強調市府將持續爭取中央支持，也會做好工程品質、財務及進度管理，讓每一分建設經費都發揮最大效益。
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