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高雄市前鎮區瑞隆路下陷 市府：已修復並恢復通車

中央社／ 高雄6日電

高雄市前鎮區瑞隆路昨天發生道路下陷情形，市府水利局今天表示，今天已完成道路臨鋪，並全線開放通行。另外，鼓山區南屏路因箱涵破損造成道路下陷，已於昨天搶修完成。

水利局今天發布訊息表示，前鎮區瑞隆路昨天約中午12時接獲通報道路下陷，各管線單位陸續前往現場勘查，下陷處明顯有大量積水，經自來水公司檢查下陷處無自來水管，但鄰近側溝有自來水流入，最終在另一車道發現自來水管滲水。

水利局指出，自來水公司進場修復管線，並一併修復道路坑洞，於今天凌晨約1時30分完成管損修復並回填混凝土；今天上午完成道路臨鋪，全線開放通行。

水利局表示，經檢視周邊雨水下水道及側溝設施，確認並無明顯損壞情形，將持續與相關管線單位保持橫向聯繫，第一時間釐清原因並進行必要處置。

此外，鼓山區南屏路昨天下午通報道路下陷，水利局獲報後即通知廠商進場擺設交維及鐵板防止衍生事故，經勘查並開挖後，發現雨水箱涵渠底有破損及裂縫，雨水沖刷造成土壤流失進而道路下陷。

水利局表示，已於昨天晚間8時完成修復並回填，後續待混凝土強度達到標準後，再進行瀝青混凝土路面復舊，提醒用路人行經該路段時減速慢行，並配合現場交通引導，以維護行車安全。

水利局 高雄市 修復

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