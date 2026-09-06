屏東24名文資保存者授證...非六都首座「傳匠工坊」揭牌 老技藝傳新世代

表彰文化資產保存者長期投入與貢獻，培育傳統修復技術人才，屏東縣政府今（6日）在屏菸1936文化基地舉辦文化資產保存者授證暨文資傳匠工坊揭牌，頒發24名無形文化資產保存者證書，並揭牌屏東縣文化資產傳匠工坊，屏東文化資產保存與技術傳承開啟新頁。

縣長周春米表示，24名無形文化資產保存者，包括客家、原民與閩南文化，文化資產保存不只是守護傳統，更重要的是技藝持續傳承，屏東目前已登錄無形文化資產66項、認定122名保存者與保存團體，涵蓋傳統表演藝術、傳統工藝、民俗，到傳統知識與技術，展現屏東多元且深厚的文化底蘊。

周春米表示，感謝每一名保存者長期投入、守護地方文化，文化資產不只保存還要傳承，在文資局支持下，屏東成為非六都首個成立「文資傳匠工坊」縣市，委託屏科大辦理培訓課程，打造集學習、實作、交流與傳承於一體的文化資產技術培育平台，讓傳統匠師累積多年技術得以延續，培育年輕世代投入文資修復工作，讓屏東珍貴的文化資產得以代代傳承。

文化資產局長陳濟民說，致力文化傳承，繼文資局在台中打造首座文資傳匠工坊，屏東縣成為首個地方縣市成立文資傳匠工坊，擴增高屏培訓量能，成為傳統技術修復人才重要基地。

此次授證包含近期增列保存者，新公告保存團體與保存者，還有已故的保存者的追贈授證，傳統表演藝術類排灣族歌謠保存者杜安一（Tawgadhu.Kalrimadrau）、鄭林貴鳳（Kerekere Vikiyan）、高明喜與劉庭（Ljaljali Puljaljuyan）；排灣族歌樂 enelja保存者洪春花（Umi gilegil）、陳黃英連（Samunanu pavaveseng）、高淑美（Puljapulj piuvel）、陳連春（Drenger valjuaq）、江清坤（Secilu isausau）、洪翠英（Tjinuai Padjulu）與王春玉（Nanu Paljuvaq），其中已故藝師高淑美及江清坤，由家屬代表授證；「歌仔戲」藝師鄭雅升。

傳統工藝類包括「排灣族木雕」，方福明（Kamuzi peljeng）與沈安日（Kapang ivulivuwan）、「六堆客家祖牌製作」曾學政；「神像雕刻」李昱進與「粧佛」林明棟；民俗類「排灣族力里系 maljeveq (五年祭)」屏東縣春日鄉力里族群文化協會；「佳冬六根庄作福拜新丁新枝」千山公侯宮與「萬巒五溝水殲炮城」屏東縣五溝水守護協會、「南州迎王平安祭典」溪洲代天府。

保存技術及保存者「排灣族傳統石板屋建造技術」金天光（Paqeriras•Taududu）與張正勝（Kuljelje•V•Taududu）、傳統知識與實踐類「盤花與花包」福善堂。

屏東縣成為非六都首個成立「文資傳匠工坊」縣市，委託屏科大辦理培訓課程，打造集學習、實作、交流與傳承於一體的文化資產技術培育平台。記者劉星君／攝影