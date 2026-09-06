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舒緩垃圾清運量 馬公試辦週日定時定點收運垃圾

中央社／ 澎湖縣6日電

星期假日停收垃圾馬公市公所為舒緩每週一垃圾清運量，今天起在市區4處人口較稠密的據點，試辦「週日定時定點垃圾清運」，馬公市長黃健忠親自隨車收運，民眾反應良好。

馬公市試辦「週日定時定點垃圾清運」，今天下午1時30分開始，分別在馬公城隍廟旁、西衛宸威殿前、林森路青雲大樓前停車場和龍行新城等4處清運點，每處停留時間20分。

黃健忠今天在試辦首日，親自隨車了解週日清運垃圾情形，並為民眾服務。民眾對市所試辦週日清運垃圾的便民作法，給予肯定。

黃健忠表示，每週一的垃圾清運，是最為集中的時段，且清運的垃圾量也比平日較多，市所評估新增週日下午清運，希望透過時段分流，降低第一線清潔隊作業壓力，也讓市民在垃圾清理更有彈性。

馬公市公所指出，「週日定時定點垃圾清運」目前採試辦方式，後續將依各站使用情形、垃圾量及民眾反應進行檢討，作為調整時間、地點及評估是否擴大辦理。

馬公 定時定點收運 垃圾

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