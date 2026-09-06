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菲律賓籍移工探親後返回高雄發燒 入境機場確診屈公病

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「登革熱決戰境外獎勵方案」將延長至今年12月31日止，入境2周內符合主動健康監測及採檢獎勵條件者，每人可獲得500元禮券。圖／高市衛生局提供
「登革熱決戰境外獎勵方案」將延長至今年12月31日止，入境2周內符合主動健康監測及採檢獎勵條件者，每人可獲得500元禮券。圖／高市衛生局提供

一名菲律賓籍男性移工9月4日入境高雄，當時身體出現發燒症狀，機場檢疫後接受採檢，登革熱NS1快篩結果陰性，仍送往醫院隔離治療。昨日經疾病管制署檢驗確認個案罹患屈公病，同行妻子檢驗結果尚未出爐。

高雄市衛生局表示，38歲菲律賓籍男性移工在8月19日至9月4日返回菲律賓探親，9月4日自高雄國際機場入境時出現發燒症狀，隨即由機場直接送往高雄市立民生醫院隔離住院。9月5日經疾病管制署檢驗確認屈公病PCR陽性。

個案9月4日入境後即被送往醫院隔離，未返回居住處或工作地點，也未進入社區活動，因此衛生局不需要針對居住地及工作地安排緊急化學防治。另已掌握相關接觸者並辦理健康監測及必要採檢，同行者案妻已進行通報及採檢，目前送驗中。

衛生局說明，屈公病為經病媒蚊傳播之急性傳染病，主要病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，與登革熱傳播媒介相同，常見症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、肌肉疼痛、疲倦及皮疹等，其中關節疼痛為較典型臨床表現，部分患者關節症狀可能持續較長時間。

此外，「登革熱決戰境外獎勵方案」將延長實施至今年12月31日止，本市市民、各級學校師生、新住民及其家庭等，入境2周內符合主動健康監測及採檢獎勵條件者，每人500元禮券。重入境外籍移工，調整為每人200元禮券。境外新進學生依高雄市境外學生登革熱防疫措施辦理採檢者，不予獎勵。

屈公病 發燒 移工 衛生局 登革熱 高雄

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