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台26線石牛溪段路基塌陷 可望提早9/16全車道通行

中央社／ 屏東縣6日電

台26線石牛溪段路基塌陷，考量該路段為往來墾丁交通要道，公路局協調相關單位施工工序後，可望提早6天、於16日搶修完成，恢復全4車道通行。

台26線石牛溪路段近日受連續強降雨及自來水幹管破裂影響，2日清晨路基塌陷，原4車道僅剩1車道雙向管制通行，經公路局南區養護工程分局楓港工務段緊急調派大型機具搶修，當天下午5時先行搶通北上2車道供雙向通行，原預計22日完成4車道修復，恢復正常通行。

南區養護工程分局今天新聞稿表示，考量台26線為往來墾丁交通要道與觀光軸線，全車道搶通刻不容緩，3日邀集台電屏東區營業處及自來水公司牡丹給水廠協調施工順序及研商加快搶通方案，交通部政務次長陳彥伯也於今天視察搶修進度，並指示施工團隊應盡速完成修復。

南區養護工程分局說明，經現場再協調趕工方案及重新檢討工序後，評估可望提早6天、於16日搶修完成恢復4車道通行。

車道 墾丁 修復

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