台26線石牛溪段路基塌陷 可望提早9/16全車道通行

交通部116年度預算書顯示，都市大眾捷運系統建設計畫大舉編列453億，其中高雄市補助了5筆路線周邊計畫約140億是全國第二高城市；高市府今天傍晚表示，感謝中央對高雄軌道建設的支持，但總計兩年度的捷運建設經費補助款仍短缺136億元，因正值施工高峰期，仍盼中央能補足補助款短差金額。

2026-09-06 18:24