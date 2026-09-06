「金牌農村」卓蘭鎮壢西坪3天MIRAGE音樂祭 72小時創商機500萬

一場沉浸式生活音樂季MIRAGE FESTIVAL，前天起3天在金牌農村卓蘭鎮壢西坪登場，包括韓國團體64ksana等接力登場，大批觀眾慕名參加，縣政府估計創機商機至少500萬元，主辦單位推動國際音樂祭規格，及具有辨識度的固定品牌活動。

MIRAGE FESTIVAL今年是第二年舉辦，前天起在卓蘭壢西坪登場，共有44組音樂人參與，其中38組國外團體，備受注目64ksana，另類電子樂團維結合韓國傳統巫俗儀式音樂、Techno電子聲響，及打擊樂、現場人聲的跨界演出，去年更曾獲得韓國 OnEum年度最佳電子單曲音樂獎。

縣府農業處觀察這場音樂祭，購票500多人入場，包括法國、德國、美國、澳洲、日本及韓國等地專程而來，過去以採果、親子農遊為主的農村，開始接觸不同的客群，值得一提還有2名70多歲居民進場參與，其中一名過去曾在雲門舞集服務，也願意走進來感受現場，估計活動期間帶來民宿、露營及農產消費等商機，至少有500萬元。

「一個為了音樂而來卓蘭，能不能多住一晚、多吃一頓飯、多帶一份苗栗農產回去，才是地方真正能留下的效益。」農業處指出，客群變化讓壢西坪整體的市場可能性更值得觀察，於壢西坪民間場域「自然圈」為例，今年已承接68場企業包場及企業活動，較去年成長40%。

農業處長陳樹義表示，縣府不是要每個農村複製一場音樂祭，而是希望透過農村再生、休閒農業累積環境、產業與人才，找到讓人「值得專程來」的理由，再由農產、住宿及農遊把消費接住。

MIRAGE FESTIVAL主辦團隊指出，壢西坪有返鄉、移居及在地青年，也有人長期投入藝術、友善農業與地方活動，和MIRAGE重視的永續、創作與社群精神很接近，壢西坪不只是MIRAGE的場地，而是MIRAGE故事的起點，這裡不只是適合辦音樂祭，而是能讓活動和地方一起成長。

2027年有很強烈的續辦意願，未來會把「深根在地」放得更重要，明年除了希望朝國際音樂祭規格前進，也規畫串聯周邊園區、增加第二及第三場域，邀請更多農民與居民參與，把卓蘭水果、客家美食與地方文化帶進活動，如果未來能持續讓旅客留下、居民參與、地方產業受益，MIRAGE就有機會從一場音樂祭，逐步成為壢西坪具有辨識度的固定品牌活動。

MIRAGE FESTIVAL前天起3天在苗栗縣金牌農村卓蘭鎮壢西坪登場，大批觀眾慕名參加。圖／萊斯布萊特國際有限公司提供

MIRAGE FESTIVAL前天起3天在苗栗縣金牌農村卓蘭鎮壢西坪登場，大批觀眾慕名參加。圖／苗栗縣政府提供