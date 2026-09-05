馬公海洋文化漁樂祭登場 展現漁村生活與海洋文化

「2026馬公海洋文化漁樂祭」今天傍晚在馬公鎖港紫微宮前廣場登場，展現澎湖漁村生活與地方產業特色，還提供地方特色料理等品嚐，人潮夜愈湧現。

「2026馬公海洋文化漁樂祭」為期2天，今天傍晚由馬公市長黃健忠、縣府參馬金足、農漁局長陳高樑、湖西鄉 長陳振中、行政院南部服務中心副執行長顏子傑等人共同揮起魚祭扇子後展開，許多投入地方選舉的參選人，也到場爭取支持，場面熱絡。

黃健忠表示，「海洋文化漁樂祭」今年邁入第6年，市公所以地方產業及漁村文化為核心，讓活動不只是熱鬧市集，更成為社區展現自身特色的平台，透過「港口廟宇、海洋市集、電影放映」串聯，希望讓不同區域的市民，都能就近參與。

「海洋文化漁樂祭」活動，有35處文創、美食及海洋文化宣導等攤位，每隔30分鐘有限量炸高麗菜丸等特色料理品嚐，邀集馬公所轄西衛、五德、重光、山水、西文及東文等社區參與，展現各地飲食特色與澎南區漁村的敲魚乾等體驗及星光果凍蠟燭DIY，讓大小朋友從動手體驗中認識地方生活文化。

馬公市公所表示，「海洋文化漁樂祭」活動，為期2天，6日傍晚在馬公鎖港紫微宮前廣場舉辦，歡迎民眾參加。