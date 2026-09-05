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國際扶輪捐澎湖惠民醫院科技復健設備 造福患者

中央社／ 澎湖縣5日電

國際扶輪3522地區第一分區與台北市艋舺龍山寺等今天捐贈科技復健設備「啟而走」（keeogo）給澎湖縣惠民醫院，象徵澎湖進入人工智慧（AI）復健醫療時代，讓患者重獲自信與行動自主權。

惠民醫院說，keeogo是穿戴式下肢外骨骼機器人裝置，醫師運用AI與生理感測器，偵測使用者關節動作，在適當時候提供精準動力，幫下肢無力或行動不便者行走、站立與上下樓梯。

捐贈儀式下午在惠民醫院舉行，行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑與澎湖縣政府衛生局代表等見證。

惠民醫院表示，醫院朝以病人為中心照護模式，在照顧人手不足情況下，感謝國際扶輪捐贈離島首套keeogo，未來中風患者、高齡者及行動功能受限者不必奔波到台灣本島舟車勞頓復健，可藉科技輔助提供更安全、有效步行訓練，實現醫療平權。

顏子傑說，台北澎湖同鄉會副理事長許永政感念父親許文俊回饋故鄉心願，跨越宗教與地域，聯合龍山寺等各界集資超過新台幣300萬元購置設備後再捐贈醫院，協助行動不便長者透過智慧科技積極復健。

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