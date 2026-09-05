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金門中秋博餅熱鬧開玩 狀元出巡後浦老街、金沙市集吸引遊客

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2026金門中秋博狀元餅」今日在金沙戲院推出「狀元逗陣市集」，集結金門特色店家、文創品牌與美食，吸引遊客及鄉親逛市集、體驗博餅。圖／縣府提供
「2026金門中秋博狀元餅」今日在金沙戲院推出「狀元逗陣市集」，集結金門特色店家、文創品牌與美食，吸引遊客及鄉親逛市集、體驗博餅。圖／縣府提供

金門中秋博狀元餅越來越夯！「2026金門中秋博狀元餅」系列活動今日推出「狀元逗陣市集」，在金沙戲院熱鬧登場，集結金門特色店家、文創品牌與美食，吸引遊客及鄉親逛市集、體驗博餅；另一頭，「狀元巡遊」則走進後浦老街，身穿傳統狀元服飾的隊伍沿著街區穿梭，與遊客互動、拍照，讓金門特有的中秋博餅文化從博餅桌「走」進街頭。

金沙戲院今日上午陸續湧入人潮，老戲院搖身一變成為中秋市集，現場有「島上築夢」、「沐珈啡MuLove」、「胡說民宿」、「煦樂軒古厝民宿」、「浯合居民宿」、「海霓蜜坊」、「金拌麵」、「杜金貢糖」、「金合利鋼刀」及「瓊林文創藝棧」等博餅特約店家進駐，展現金門在地飲食、住宿、文創及特色產業。

不少遊客專程前往，也有人旅途中巧遇市集，乾脆停下腳步逛逛、玩一局博餅，讓這座承載金門歷史記憶的老戲院增添節慶熱鬧氣氛。對遊客而言，逛市集不只是採買伴手禮，也成為認識金門地方品牌與生活風貌的另一種方式。

除了金沙戲院，後浦老街今天也出現「狀元」身影。「狀元巡遊」從金門總兵署出發，穿越模範街、貞節牌坊等街區，伴隨博餅歌聲一路與遊客互動，沿途不時響起「狀元來囉！」的招呼聲，吸引民眾拿起手機拍照、錄影，為平日古樸的老街增添喜氣。

有遊客表示，到金門除了走訪古蹟、聚落與老街，還能在旅途中巧遇狀元巡遊，感覺相當新鮮；也有親子遊客特別參與巡遊體驗，認為讓孩子不用坐在博餅桌前，也能先從街頭互動認識金門的中秋文化。

金門縣政府表示，今年「金門中秋博狀元餅」不只讓遊客坐下來「博一場」，更希望把博餅文化帶進街區、景點及各旅遊場域，透過市集、巡遊、文化體驗及消費活動，讓旅客走到哪裡、玩到哪裡，都有機會與博餅文化「不期而遇」。

觀光處長許績鑫表示，「金門中秋博狀元餅」系列活動將持續至9月25日，除了「狀元逗陣市集」及「狀元巡遊」，還有「狀元博餅趣」、博餅故事館、博餅手搖趣、博餅狀元遊、消費滿額夾夾樂、旅人博好禮及線上博餅等活動，讓遊客從抵達金門開始，一路玩、一路逛、一路博好運。詳細活動資訊可至「2026金門中秋博狀元餅」活動官網查詢。

「2026金門中秋博狀元餅」今日推出「狀元逗陣市集」，金沙戲院今日上午陸續湧入人潮，現場有「島上築夢」、「沐珈啡MuLove」、「海霓蜜坊」、「金拌麵」等博餅特約店家進駐，展現金門在地飲食、住宿、文創及特色產業。圖／縣府提供
「2026金門中秋博狀元餅」今日推出「狀元逗陣市集」，金沙戲院今日上午陸續湧入人潮，現場有「島上築夢」、「沐珈啡MuLove」、「海霓蜜坊」、「金拌麵」等博餅特約店家進駐，展現金門在地飲食、住宿、文創及特色產業。圖／縣府提供

「2026金門中秋博狀元餅」今日在金沙戲院推出「狀元逗陣市集」，現場吸引大批遊客及鄉親逛市集、體驗博餅。圖／縣府提供
「2026金門中秋博狀元餅」今日在金沙戲院推出「狀元逗陣市集」，現場吸引大批遊客及鄉親逛市集、體驗博餅。圖／縣府提供

「2026金門中秋博狀元餅」的「狀元巡遊」從金門總兵署出發，穿越模範街、貞節牌坊等街區，伴隨博餅歌聲一路與遊客互動，沿途不時響起「狀元來囉！」的招呼聲，吸引民眾拿起手機拍照。圖／縣府提供
「2026金門中秋博狀元餅」的「狀元巡遊」從金門總兵署出發，穿越模範街、貞節牌坊等街區，伴隨博餅歌聲一路與遊客互動，沿途不時響起「狀元來囉！」的招呼聲，吸引民眾拿起手機拍照。圖／縣府提供

金門 老街 市集 中秋 美食

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