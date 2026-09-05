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台日說書人高雄相遇 「布芝居」與「紙芝居」同台

中央社／ 高雄5日電

高雄市立歷史博物館今天舉辦「布與紙的對話」台日文化交流活動，日本布芝居表演者沼沢裕太與台灣紙芝居說故事人「紅豆冰哥哥」何弘斌同台演出，並邀弱勢家庭親子參與。

今天台日文化交流活動由高史博與翔鳳慈善關懷協會合辦，布芝居與紙芝居各帶來約30分鐘演出，史博館表示，兩種形式雖同樣以說故事為核心，卻運用不同媒材及舞台呈現。演出結束後，兩名表演者也分享說故事技巧及推廣經驗，讓觀眾不只欣賞故事，也進一步認識台日說故事文化的特色。

紙芝居源自1930年代日本街頭表演藝術，表演者利用圖卡搭配口語演說，並將故事圖卡置於專用小舞台，隨著劇情抽換圖卡，形成獨特敘事節奏。

沼沢裕太則因巡迴演出時曾遇到孩子反映圖畫太小，加上放大後容易被風吹走，受到荷蘭管風琴啟發，發展以大型布繪圖轉動說故事的「布芝居」，並融入燈光、音樂、泡泡等效果。

何弘斌原為媒體記者，2013年加入高雄紙芝居創藝劇團，投入紙芝居推廣，並與社區大學合作教學，走入中小學、圖書館及幼兒園演出，將紙芝居結合品德教育、稅務宣導等主題，發展在地應用。

高雄市立歷史博物館表示，此次活動讓日本表演者與長期在高雄推廣紙芝居的在地說故事人相遇，也讓跨越近百年的故事藝術以新形式連結台日。

台日 高雄 弱勢家庭 史博館

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