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金門國旅優惠夯！325家旅宿搶加入「送酒」 縣府嚴防業者踩紅線

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部觀光署「平日國旅優惠」9月1日上路，金門已有325家旅宿業者加入，沒想到活動才上路幾天，縣府即發現部分業者出現旅客資料未依規定登錄、登載內容與實際住宿不符等錯誤態樣，昨日緊急召集旅宿業公協會說明，提醒業者勿踩紅線。圖／縣府提供
交通部觀光署「平日國旅優惠」9月1日上路，金門已有325家旅宿業者加入，沒想到活動才上路幾天，縣府即發現部分業者出現旅客資料未依規定登錄、登載內容與實際住宿不符等錯誤態樣，昨日緊急召集旅宿業公協會說明，提醒業者勿踩紅線。圖／縣府提供

交通部觀光署「平日國旅優惠」9月1日上路，金門已有325家旅宿業者加入，縣府同步加碼「樂遊醉美金門領好酒」，沒想到活動才上路幾天，縣府即發現部分業者出現旅客資料未依規定登錄、登載內容與實際住宿不符等錯誤態樣，昨日緊急召集旅宿業公協會說明，提醒業者切勿因作業疏漏，踩上違法紅線。

金門縣政府表示，觀光署8月20日公布國旅優惠方案後，縣府隨即啟動服務機制，除設置專人櫃台，也透過Line群組協助業者釐清申請規定，自8月20日提供諮詢以來，已有逾60家旅宿業者洽詢，Line群組也回覆逾100則問題。

不過，優惠上路後陸續發現部分業者在旅客資料登錄、發票及收據開立、實際入住認定等環節出現疑義。觀光處長許績鑫昨日邀集旅館商業同業公會、民宿旅遊發展協會、傳統建築民宿學會及露營觀光發展協會等代表召開緊急說明會，逐項釐清常見錯誤，並要求各公協會加強向會員宣導。

縣府強調，旅宿業者申請政府獎補助，相關旅客資料及住宿紀錄都必須據實登載，不得虛偽、隱匿、造假、虛報或浮報，若出現旅客實際未入住卻登錄住宿、現場加價、擴大營業、訂房爭議，甚至以不實資料詐領補助等情形，將依法查處；若涉及刑法偽造私文書或詐欺罪，將移送檢調偵辦。

此外，業者若因詐領活動經費遭法院判決有罪確定，自判決確定日起將停權3年，期間相關主管機關得不予受理其旅宿業獎補助申請。縣府也將持續勾稽住房資料，必要時要求業者提出旅客住宿資料及相關佐證文件比對。

在優惠部分，金門縣府推出「樂遊醉美金門領好酒」，國人於9月1日至11月30日平日入住金門合法旅宿，並使用觀光署「平日住宿優惠」或「生日優惠」補助，實際入住並完成退房後，可至金門尚義機場旅遊服務中心完成身分及旅客使用紀錄審核，領取限量「霧橋海300ml」1瓶，總數9000瓶、每人限領1瓶，送完為止。

觀光處提醒，平日國旅優惠適用週日至週四，不含國定假日及連續假期；公司行號、機關團體及旅行業安排的旅遊團體也不適用。旅客領酒須完成實際入住及退房程序，機場兌領櫃台每日8時30分至17時服務。

縣府表示，國旅優惠目的是吸引旅客平日來金，讓旅宿、餐飲、交通等產業共同受惠，也呼籲業者誠信申請、旅客依規定使用，共同維護國旅補助制度公信力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣政府推出「樂遊醉美金門領好酒」活動，凡於活動期間平日入住金門合法旅宿業者，並使用交通部觀光署相關國旅補助者，即可領取限量特製「霧橋海300ml」1瓶，旅客反映良好。圖／縣府提供
金門縣政府推出「樂遊醉美金門領好酒」活動，凡於活動期間平日入住金門合法旅宿業者，並使用交通部觀光署相關國旅補助者，即可領取限量特製「霧橋海300ml」1瓶，旅客反映良好。圖／縣府提供

為了搶攻國旅補助優惠，金門縣政府相應推出「樂遊醉美金門領好酒」活動，凡於活動期間平日入住金門合法旅宿業者，並使用交通部觀光署相關國旅補助者，經於金門尚義機場旅遊服務中心完成身分及「旅客使用紀錄」審核，即可領取限量特製「霧橋海300ml」1瓶。圖／縣府提供
為了搶攻國旅補助優惠，金門縣政府相應推出「樂遊醉美金門領好酒」活動，凡於活動期間平日入住金門合法旅宿業者，並使用交通部觀光署相關國旅補助者，經於金門尚義機場旅遊服務中心完成身分及「旅客使用紀錄」審核，即可領取限量特製「霧橋海300ml」1瓶。圖／縣府提供

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