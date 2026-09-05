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高雄放晴路面又塌陷 前鎮瑞隆路窟窿路人驚駭

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄今天艷陽高照，但是前鎮區瑞隆路車道仍突然出現大窟窿。圖／Threads／0510.xixi
高雄今天艷陽高照，但是前鎮區瑞隆路車道仍突然出現大窟窿。圖／Threads／0510.xixi

高雄連續下雨20多天，昨天雨勢逐漸停歇，今天恢復豔陽高照，前鎮區瑞隆路卻又突然路面塌陷，出現大窟窿，坑洞就位在車道上，險象環生，商家及警方立即用路障警示用路人，才沒造成傷亡。

今天上午11時50分許，前鎮區瑞隆路路面突然塌陷，車道路面形成坑洞，汽、機車若一未注意，恐有墜入坑洞的危險，旁邊商家趕緊拿路障警示用路人。

受連日豪雨影響，高雄多處道路陸續出現路面破損、坑洞。8月25日楠梓區大學南路曾發生道路塌陷，大學東路另出現路面裂痕，8月26日前鎮區中華五路也曾發生公車停靠路旁時，右後車輪突然陷入路面坑洞，造成公車受困。9月2日楠梓區芎林路就曾出現約「天坑」。

商家說，今天出大太陽，瑞隆路卻又突然出現大型坑洞，也讓民眾擔心後是否還有其他路段暗藏塌陷危機。警方已在現場設置交通錐警示，並通報工務局處理。

高雄今天艷陽高照，但是前鎮區瑞隆路車道仍突然出現大窟窿。圖／讀者提供
高雄今天艷陽高照，但是前鎮區瑞隆路車道仍突然出現大窟窿。圖／讀者提供

高雄今天艷陽高照，但是前鎮區瑞隆路車道仍突然出現大窟窿。圖／讀者提供
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高雄 豪雨 車道

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