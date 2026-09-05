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中秋返鄉不只搭飛機！金門推海運專船 單程500元、9月7日開放訂票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中秋連假將至，金門縣政府為紓解台金航線空運壓力，今年中秋除規劃嘉義布袋往返金門水頭的「藍鵲」高速輪試辦航班，也安排「金門快輪」執行台中－金門中秋專船，單程可載300人，9月7日起開放訂位，單程票價只要500元，歡迎民眾多加使用。圖／縣府提供
中秋連假將至，金門縣政府為紓解台金航線空運壓力，今年中秋除規劃嘉義布袋往返金門水頭的「藍鵲」高速輪試辦航班，也安排「金門快輪」執行台中－金門中秋專船，單程可載300人，9月7日起開放訂位，單程票價只要500元，歡迎民眾多加使用。圖／縣府提供

中秋連假將至，金門縣政府為紓解台金航線空運壓力，持續規劃海運疏運，提供旅台鄉親更多元的返鄉選擇。今年中秋除規劃嘉義布袋往返金門水頭的「藍鵲」高速輪試辦航班，也安排「金門快輪」執行台中－金門中秋專船，單程可載300人，9月7日起開放訂位，單程票價只要500元，歡迎民眾多加使用。

縣府表示，9月24日「藍鵲」將往返嘉義布袋與金門水頭，相關資訊已於8月12日公布；另中秋專船則於9月24日晚間11時30分自台中港出發，預計9月25日上午10時30分抵達金門水頭港，回程9月28日中午12時由水頭港啟航，預計晚間11時抵達台中港，單程航程約11小時。

與過去年節專船停靠料羅港不同，本次因應整體疏運及港區作業，改由水頭港進出，縣府提醒，旅客除須注意登船地點，也應留意接駁安排；由於船舶進出水頭港須配合潮汐及航行條件，加上航程時間較長，訂票前應衡量自身狀況及後續行程。

票價方面，一般票單程500元，65歲以上長者、未滿12歲兒童、學生及身障人士優惠票300元；未滿6歲兒童及80歲以上長者享「特別照顧優惠票」，單程僅100元。低收入戶檢具相關證明則免收費用。

專船以旅台金門鄉親優先，後續視訂位情況開放其他民眾搭乘，旅客可自9月7日起至9月18日，每日上午9時至下午5時向各縣市登記窗口辦理訂票，回程票登記至9月27日中午12時止；每人隨身行李限重20公斤。

縣府也提醒，若航行前3日因天候造成海象不適航，或登記人數未達船舶乘客容量55%，航次將取消。旅客另須特別留意，9月24日台中港報到時間為晚間9時30分，並設有台北、桃園、台中、台南、高雄接駁車；9月28日金門回程則安排烈嶼、金城、山外及沙美等地接駁。

縣府指出，持續辦理年節專船，除分散台金航空運輸需求，也希望讓旅台鄉親多一項經濟、便利的返鄉交通選擇，並藉此次試辦航次掌握民眾對台金海運的實際需求。

金門縣政府規劃在中秋連假，安排「金門快輪」執行台中－金門中秋專船，單程可載300人，9月7日起開放訂位。圖／金門縣府提供
金門縣政府規劃在中秋連假，安排「金門快輪」執行台中－金門中秋專船，單程可載300人，9月7日起開放訂位。圖／金門縣府提供

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