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屏東赴首爾弘大觀光快閃南國療癒魅力 3米高「阿和」吸睛

中央社／ 屏東縣5日電
屏東縣政府在韓國首爾弘大商圈舉辦觀光快閃活動，3米高吉祥物「阿和」超吸睛，成為活動現場最吸睛焦點之一。（屏東縣政府提供）中央社
屏東縣政府在韓國首爾弘大商圈舉辦觀光快閃活動，3米高吉祥物「阿和」超吸睛，成為活動現場最吸睛焦點之一。（屏東縣政府提供）中央社

屏東縣政府昨、今兩天在韓國首爾弘大商圈舉辦觀光快閃，3米高吉祥物「阿和」超吸睛，現場規劃多項拍照打卡及互動任務，透過輕鬆有趣方式讓韓國民眾認識南國療癒魅力。

縣府今天發布新聞稿表示，韓國旅客以自由行市場為主，此次選擇年輕族群及觀光人潮集中的弘大商圈辦理快閃活動，希望直接接觸潛在旅客。

活動現場除提供屏東景點、推薦遊程及韓國KOL實際走訪內容外，也整理從機場、高雄前往屏東的交通資訊，製作成簡單易懂交通摺頁，降低自由行旅客規劃行程門檻；並準備芒果冰沙、蜂蜜檸檬冰沙等，吸引不少人排隊品嚐，透過味覺讓韓國民眾認識屏東。

屏東縣交通旅遊處表示，針對韓國市場以「療癒旅遊」為推廣主軸，屏東擁有長達137公里海岸景觀，也有海拔3092公尺北大武山，還有東港海鮮、枋山愛文芒果及南國陽光等，希望讓韓國旅客來到屏東後，不只是走訪景點，更能放慢步調，在山海之間感受身心放鬆旅行。

此次快閃活動也將屏東特色吉祥物一同帶進弘大，縣府以恆春半島的在地特色元素，打造「阿和」、「草草」、「阿窯」、「小北」、「醺仔」、「作伙」等角色，其中飄洋過海來到首爾的3米高「阿和」，成為活動現場最吸睛焦點之一。

交旅處表示，韓國時間5日下午3時30分至晚間8時30分持續在弘大進行快閃活動，讓韓國民眾從「看到屏東、吃到屏東、認識屏東」，也能將屏東納入旅遊行程，親自感受南國山海、美食與療癒魅力。

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