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高雄職涯探索串聯35企業 逾400青年參與

中央社／ 高雄5日電
高雄市青年局推動「職對你有港覺」計畫，活動串聯中鋼、高雄榮民總醫院等35家指標企業，推出職涯探索課程、職場體驗及職涯講座。（高雄市青年局提供）中央社
高雄市青年局推動「職對你有港覺」計畫，活動串聯中鋼、高雄榮民總醫院等35家指標企業，推出職涯探索課程、職場體驗及職涯講座。（高雄市青年局提供）中央社

高雄青年局推動「職對你有港覺」計畫，今年串聯中鋼、高雄榮民總醫院等35家指標企業，推出職涯探索課程、職場體驗及職涯講座。青年局表示，5月至今已吸引逾400名青年參與。

青年局今天發布新聞稿表示，職涯探索計畫今年以「職涯LEVEL UP」為主軸，目前已辦理14場職場體驗，透過實地參訪、主管分享及實作，縮短校園與產業間的落差。

青年局長林楷軒表示，許多青年對職涯的焦慮來自產學資訊落差，市府透過讓青年走進企業第一線，把產線變成教室，提前認識不同產業的工作樣貌，不僅協助青年探索職涯方向，也讓企業與新世代人才建立更直接的對話管道。

青年局指出，今年職場體驗涵蓋醫療、鋼鐵、科技、旅宿、食品、文化及農業等領域。醫療場次安排輔英科大護理系學生走進高雄榮民總醫院，了解成人加護病房及手術室運作；中國鋼鐵則帶領高雄餐旅大學航運系學生認識原料碼頭及綠色鋼廠調度，並由人資主管分享數位轉型下的跨領域人才需求。

在科技及旅宿領域，陸詰科技讓青年組裝結合榫卯木工與RFID、NFC晶片的科技卡夾；義大皇家酒店及高雄英迪格酒店則提供房務、櫃台情境演練。

此外，宏裕行食品安排青年進入無菌產線製作花枝丸，左營孔廟文創咖啡「芒果咖秋」分享古蹟活化經驗，梓玉生態農場則讓青年操作曳引機及蔬菜移植機，認識農業科技應用。

青年局表示，計畫推動6年來累計開辦逾500場職人課程、超過220場實地體驗，有近4600名青年建立職場視野，未來將持續串聯高雄產業資源，協助青年探索更多職涯可能。

高雄 青年 職涯

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