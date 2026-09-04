金門消防「八項全特優」！中央評核拿下最高榮譽 獲署長親自表揚

金門縣消防局在內政部消防署年度消防工作績效評核中傳出捷報，總成績及火災預防、公共危險物品管理、災害搶救、火災調查、民力運用、緊急救護、救災救護指揮及教育訓練等八大類別，全部獲評最高「特優」，平均分數更突破95分，拿下「特優機關」最高榮譽。內政部消防署今日在「擴大消防業務會報」公開表揚，由消防署長蕭煥章親自頒獎，消防局長呂英華代表接受肯定。

這項成績不僅是金門消防近年持續強化救災、救護及職業安全工作的成果，也代表金門在離島消防資源相對有限的條件下，仍展現完整的災害防救體系與執行能力。

消防局指出，為迎接中央評核，平時即透過「自主評核機制」，由各級主管及承辦人員針對各項重點業務逐項檢視，從制度建立、勤務執行到實務成效持續精進，再將相關資料送交消防署複評及審查，最終八大類別全數獲評特優，平均成績超過95分。

縣長陳福海表示，消防工作攸關縣民生命財產安全，是公共安全最重要的第一道防線，此次消防局能在中央評核中全面獲得特優，且取得95分以上高分，是縣府與消防團隊長期投入的成果，也反映消防人員平時訓練與實務工作的紮實程度。

他指出，消防人員面對火災、災害搶救及各類突發事故，往往必須在高風險、高壓力環境下執勤，因此「打火弟兄」自身的安全同樣重要。縣府未來將持續投入消防人力及裝備資源，並更嚴格落實消防職業安全衛生政策，完善救災現場的安全防護機制，降低消防人員執勤受傷風險。

陳福海強調，消防專業與消防安全必須並行，只有讓第一線消防人員獲得充分保障，才能在關鍵時刻發揮最大的救災戰力，縣府也將持續爭取中央資源，強化消防體系整體量能，讓消防人員能在更安全的環境下執勤，為縣民提供更迅速、有效的救援。

消防局長呂英華表示，此次獲得「特優機關」肯定，首先感謝縣長陳福海長期支持與指導，更要將榮耀歸功於全體消防同仁，回顧114年度工作，消防局除強化消防職業安全衛生管理，也將安全官制度導入災害現場，並持續升級個人防護裝備，讓救災安全與救援效率同步提升。

在科技與救災應用方面，消防局也持續推動多項創新措施，包括建置智慧化救災救護指揮派遣系統，以縮短勤務反應時間；強化無人機（UAV）在特殊災害及搜救任務上的應用；因應新能源車、電動車火災，導入新型滅火毯等專用裝備，提升特殊火災處置能力。

此外，消防局持續擴大推廣高品質CPR及12導程心電圖急救網，從「救火」進一步延伸到「搶救生命」，透過設備、訓練及救護網絡的整合，提升到院前緊急救護品質。

呂英華表示，消防工作的核心始終是守護縣民生命財產安全，這次中央評核八大項目全部獲評特優，既是對過去工作的肯定，也是下一階段精進的起點，消防局將持續強化人員訓練、救災科技、裝備及勤務安全，讓金門消防戰力持續提升。