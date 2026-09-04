高雄市議員參選人出現「黃裕庭」及「黃鈺婷」 兩人竟都在同一選區

高雄市議員第八選區應選五席，國民黨提名現任議員許采蓁及新人「黃裕庭」爭取議員席次，前議員黃紹庭雖然因案無法參選，但他的胞妹「黃鈺婷」今天下午登記參選，也獲得國民黨推薦。國民黨兩名議員參選人的名字讀音一模一樣，只是同音不同字，性別也不同，引起外界關注。

前議員黃紹庭今天下午陪著妹妹黃鈺婷現身高市選委會，兩人帶著政黨推薦書完成登記。加上許采蓁及黃裕庭，前新苓選區將有三人代表國民黨參選市議員。

黃鈺婷今年55歲，赴日取得東京農業大學食品營養學博士，過去曾擔任義守大學營養學系助理教授

長達20年，目前任教空中大學健康管理與促進學系，專長是食品安全及醫療健康管理，希望未來能當高雄市民的「健康管理師」。

黃鈺婷說，父親黃芳仁及哥哥黃紹庭都曾經擔任高雄市議員，家人從政時間長達40年，她從小看著父兄服務選民，對於公眾事務不陌生，希望順利從哥哥手中接棒，進入市議會服務市民。

除國民黨三人外，民進黨現任議員郭建盟、黃文益及湯詠瑜三人拚連任，另有陳雅敏、黃舜杰、鄒約翰登記參選，九人搶五席。