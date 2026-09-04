30台居家雷射保健品送進金門家扶 企業、扶輪社跨海送暖

舒研光技股份有限公司、中壢南區扶輪社、金門扶輪社及金門縣議員董森堡，今天攜手前往金門家扶中心，捐贈30台居家雷射保健產品，並由金門扶輪社另捐1萬元7-11禮券，希望把企業與民間團體的愛心送進有需要的兒少及家庭。

這場公益行動由董森堡牽線促成，串聯舒研光技、中壢南區扶輪社及金門扶輪社共同投入。舒研光技創辦人董雨玟、中壢南區扶輪社副社長潘熙華、董欣志及前社長陳中斌，與金門扶輪社社長薛德民、國際暨社區服務主委涂凱津等人到場，將物資送至家扶中心。

金門家扶扶幼主委許燕輝、中心主任洪依帆代表接受捐贈，洪依帆也在儀式後透過簡報，向與會貴賓介紹家扶目前推動的兒少及家庭服務，並說明金門在地弱勢家庭面臨的實際需求，讓捐贈不只是一次性的物資援助，也成為後續公益合作的起點。

此次捐贈的居家雷射保健產品，包括鼻腔保養及身體日常舒緩用途，董雨玟也在現場說明產品使用方式與注意事項，強調後續仍須依個別需求及產品適用條件使用。

金門家扶表示，30台產品不會直接全面發放，而是由社工依兒少及家庭實際需求，並評估產品適用情況後，提供給合適的扶助兒少及家庭，讓物資真正送到需要的地方；1萬元禮券則將依扶助家庭需求妥善運用。

舒研光技過去也曾多次投入金門公益，捐贈相關保健及照明產品給在地醫療、消防單位。這次則把公益觸角進一步延伸至家扶服務家庭。

中壢南區扶輪社副社長潘熙華表示，扶輪社長期秉持服務社會的精神，這次特別跨海到金門，與企業及金門扶輪社合作，希望透過實際行動回應地方需求。

金門扶輪社社長薛德民則表示，除了共同捐贈居家雷射保健產品，金門扶輪社另提供1萬元7-11禮券，希望從不同面向協助家扶兒少及家庭。

董森堡指出，這次捐贈起於各界對金門在地需求的關心，透過企業與扶輪社的力量串聯，讓原本分散的善意匯聚起來，他也期盼這批產品能在評估適用後，提供給真正有需要的兒少，同時帶動更多企業及民間團體關注金門兒少與家庭。

值得一提的是，舒研光技與金門家扶後續也將規劃公益合作專案，未來將透過指定產品銷售額提撥3%支持家扶服務，讓企業經營與公益服務形成長期連結，持續挹注兒少及家庭服務。

金門縣議員董森堡（中）今天攜手扶輪社前往金門家扶中心，捐贈30台居家雷射保健產品，金門家扶扶幼主委許燕輝（左）頒發感謝狀給董森堡等人。圖／金門家扶中心提供

舒研光技股份有限公司、中壢南區扶輪社、金門扶輪社及金門縣議員董森堡，今天攜手前往金門家扶中心，捐贈30台居家雷射保健產品，希望把企業與民間團體的愛心送進有需要的兒少及家庭。圖／金門家扶中心提供