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高雄公園溜滑梯烈日下高達72度 議員建議打造星光遊戲場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員張博洋在同盟公園實測發現，白天很熱，一直到晚上8時才是適合帶孩子去玩的環境。圖／張博洋提供
議員張博洋在同盟公園實測發現，白天很熱，一直到晚上8時才是適合帶孩子去玩的環境。圖／張博洋提供

全球暖化、氣溫升高，高雄市議員張博洋實測發現，公園遊戲場普遍缺乏遮蔭，烈日下遊具溫度動輒50度至60度，金屬溜滑梯甚至高達72度，簡直「可以煎蛋」，要求訂定公園降溫專案，新公園須具備遮蔭及營造夜間遊戲場。高市公園處回應，新公園已朝降溫方向努力，未來會加強夜間遊具光源照射。

高雄市議會今天進行工務部門質詢，議員張博洋指出，缺乏遮蔭的公園遊戲場可能成為熱傷害殺手，根據調查高達近九成家長反映公園遮蔭不足，夏天遊具會讓孩子燙到無法遊玩，他前往同盟公園及美都兩座公園實測，同盟公園的遊具早上10時59.2度、下午2時60.7度、下午4時49 .9度、晚上8時29度。

張博洋說，溫度達40度以上可能會讓小孩受傷，同盟公園金屬材質的溜滑梯甚至高達72.2度，樹蔭下游具溫度就差很多，但有些公園晚上又治安堪慮或照明不足，不適合晚上帶小孩去玩。

張博洋建議，公園處應盤點全市公園遊戲場設施，訂定公園降溫專案，分年分期推動改善。未來新建或改建的遊戲場設計也要納入熱傷害防制計畫，並利用光環境營造，打造一個可以讓兒童晚上放心遊玩的遊憩場，延長遊玩時段。

公園處長林燦銘回應，公園遮蔭的第一優先考量還是樹木，目前高雄市新闢公園已經有遮陽設施，不過有些設施比較貴，還要進一步思考如何降低成本，未來新公園會盡量在遊具附近加強光源照射。

議員張博洋認為，公園遊具潛藏熱傷害危險，市府應該訂定公園降溫專案，分年分期推動改善。圖／取自市府官網
議員張博洋認為，公園遊具潛藏熱傷害危險，市府應該訂定公園降溫專案，分年分期推動改善。圖／取自市府官網

議員張博洋8月4日前往同盟公園實測發現，白天很熱，一直到晚上8時才是適合帶孩子去玩的環境。圖／張博洋提供
議員張博洋8月4日前往同盟公園實測發現，白天很熱，一直到晚上8時才是適合帶孩子去玩的環境。圖／張博洋提供

議員張博洋8月6日前往美都公園實測發現，白天很熱，一直到晚上8時才是適合帶孩子去玩的溫度。圖／張博洋提供
議員張博洋8月6日前往美都公園實測發現，白天很熱，一直到晚上8時才是適合帶孩子去玩的溫度。圖／張博洋提供

議員張博洋實測發現，金屬材質的溜滑梯在烈日曝曬下，溫度甚至可能高達72.2度，簡直可以煎蛋。圖／張博洋提供
議員張博洋實測發現，金屬材質的溜滑梯在烈日曝曬下，溫度甚至可能高達72.2度，簡直可以煎蛋。圖／張博洋提供

溜滑梯 公園

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