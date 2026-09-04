快訊

強降雨襲北部！北海岸多處積淹水 「8校」預防性撤離

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

聽新聞
0:00 / 0:00

台南雨後道路坑洞連連、補丁交錯 議員批像「古都皮膚布滿皺紋」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供
台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供

台南連續多日下雨，路面坑洞多，市議員李宗霖今上午在市政總質詢批，道路就像古都的「皮膚」，如今卻坑洞、裂痕、補丁交錯，佈滿「皺紋」，不僅影響市容，更恐增加機車族及駕駛行車風險。工務局表示，市府相關工程單位已建立24小時通報及緊急應變機制，並於豪雨期間加強道路巡。

李宗霖指出，豪雨過後，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡，部分路段修補後仍未恢復平整，甚至新鋪的路面也有一樣的問題。嚴重影響行車安全與居民日常通行，亟需進行道路修繕與維護工程。

李宗霖說，道路品質是城市治理最基本的要求，不能只是「哪裡凹、哪裡補」，補丁越補越多，路面卻依舊不平。尤其豪雨過後坑洞與龜裂問題更加明顯，市府更應積極處理道路修繕與維護。他要求工務局針對中華東路及周邊路段，務必通盤檢討道路改善及刨鋪期程，釐清各施工單位的刨鋪規劃與完工時間表。

工務局長王建雄回應，瀝青路面使用時間較長後材料會逐漸老化並產生空隙，當雨水滲入加上車輛反覆碾壓，便容易龜裂甚至凹陷形成坑洞。他補充，若在雨天發現新鋪路面出現破損，為保障即時行車安全，會先以冷料緊急填補，待天氣放晴後再使用熱料進行全面鋪實；對於議員指出的相關路段，工務局將會逐一列管改善。

李宗霖要求工務局，應建立完整的巡查機制與修復 SOP，優先針對主要幹道進行全面巡檢，同時向市民說明處理進度與施工標準。此外，更要嚴格監督各施工單位的作業品質。他強調，中華東路是市民每天生活、通勤的重要幹道，道路維護不能只求有補就好，而應真正做到平整與安全。他督促工務局加速改善中華東路路面品質，盡速還給市民一條平坦、安全的道路，別讓路不平持續成為台南市民每天通勤的噩夢。

工務局表示，如遇道路下陷或較大範圍坑洞，將立即派員到場設置警示及交通管制措施，並視現場情況開挖，釐清是否涉及地下管線、箱涵、路基掏空或其他問題。如現場受天候、積水或其他條件影響，無法立即完成修復，將先採取封閉、警示或臨時防護等安全措施，避免人車誤入危險區域，後續再依損壞程度及實際需求，辦理完整修復或提報災害復建工程。

工務局表示，目前設有24小時道路修補通報專線（06）215-5555，接獲緊急通報後將立即派員查處，並依道路損壞情形辦理搶修，盡速排除通行風險，維護市民通行安全。

台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供
台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供

台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供
台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供

台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供
台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供

台南市議員李宗霖。圖／李宗霖提供
台南市議員李宗霖。圖／李宗霖提供

台南 豪雨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄連日豪雨 大寮區濃公路252巷道路裂縫封路

高雄燕巢往返田寮道路土石流失下陷 封閉一半車道

基隆豪大雨多處淹水 童子瑋：市府災情發生後反應過慢

雨下不停！高雄大寮、燕巢又出現路面下陷及龜裂

相關新聞

影／下雨害的！高雄鄰近阿公店水庫路面塌陷擴大 步步進逼蓬萊橋

受連日降雨影響，鄰近高雄阿公店水庫，燕巢往返田寮區的高29-1線紅山巷道路在鄰近蓬萊橋路段出現下陷災情，雖然工程單位已經緊急補救，但損壞路面持續下陷與擴大，深度將近1公尺，在地居民憂心橋樑安全。

台南雨後道路坑洞連連、補丁交錯 議員批像「古都皮膚布滿皺紋」

台南連續多日下雨，路面坑洞多，市議員李宗霖今上午在市政總質詢批，道路就像古都的「皮膚」，如今卻坑洞、裂痕、補丁交錯，佈滿「皺紋」，不僅影響市容，更恐增加機車族及駕駛行車風險。工務局表示，市府相關工程單位已建立24小時通報及緊急應變機制，並於豪雨期間加強道路巡。

網嗨「太陽回歸」高雄不再咕嚕咕嚕 一張照曝何時全天放晴

高雄今天上午太陽露臉，有網友嗨翻指「普天同慶，總算上班出門不用穿雨衣了」、「莫名感動」、「亞特蘭提斯終於浮出水面了」；雖今天上午太陽現身，但中央氣象署高雄氣象站指出，今白天多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率50%，下周才會全天放晴。

張正傑「輪椅族音樂會」再創新 今年將馬戲大環搬進音樂廳

由大提琴家張正傑發起、中鋼集團長期支持的「輪椅族音樂會」今年推新花樣，首度把馬戲團大環特技搬進音樂廳，還安排「拆樂器極限PK」、視障鋼琴家跨界演出，並將舞台設於中央打造360度環繞空間，讓輪椅族不只是聽眾，更能沉浸其中。

小港沿海路挨批像越野賽…居民質疑鋪路品質變差 高市府：標準沒變

高雄小港區沿海路是臨海產業園區、洲際貨櫃中心重要聯外道，重車行經頻繁，但連日豪雨造成路面坑洞，重車輾壓水花四起，騎士形容天天「上演越野障礙賽」。昨天更有兩輛大貨車為閃避坑洞發生事故。議員質疑，前市長韓國瑜任內鋪設品質較佳，為何現在變差？道路養護工程處則稱，刨鋪標準一致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。