台南雨後道路坑洞連連、補丁交錯 議員批像「古都皮膚布滿皺紋」

台南連續多日下雨，路面坑洞多，市議員李宗霖今上午在市政總質詢批，道路就像古都的「皮膚」，如今卻坑洞、裂痕、補丁交錯，佈滿「皺紋」，不僅影響市容，更恐增加機車族及駕駛行車風險。工務局表示，市府相關工程單位已建立24小時通報及緊急應變機制，並於豪雨期間加強道路巡。

李宗霖指出，豪雨過後，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡，部分路段修補後仍未恢復平整，甚至新鋪的路面也有一樣的問題。嚴重影響行車安全與居民日常通行，亟需進行道路修繕與維護工程。

李宗霖說，道路品質是城市治理最基本的要求，不能只是「哪裡凹、哪裡補」，補丁越補越多，路面卻依舊不平。尤其豪雨過後坑洞與龜裂問題更加明顯，市府更應積極處理道路修繕與維護。他要求工務局針對中華東路及周邊路段，務必通盤檢討道路改善及刨鋪期程，釐清各施工單位的刨鋪規劃與完工時間表。

工務局長王建雄回應，瀝青路面使用時間較長後材料會逐漸老化並產生空隙，當雨水滲入加上車輛反覆碾壓，便容易龜裂甚至凹陷形成坑洞。他補充，若在雨天發現新鋪路面出現破損，為保障即時行車安全，會先以冷料緊急填補，待天氣放晴後再使用熱料進行全面鋪實；對於議員指出的相關路段，工務局將會逐一列管改善。

李宗霖要求工務局，應建立完整的巡查機制與修復 SOP，優先針對主要幹道進行全面巡檢，同時向市民說明處理進度與施工標準。此外，更要嚴格監督各施工單位的作業品質。他強調，中華東路是市民每天生活、通勤的重要幹道，道路維護不能只求有補就好，而應真正做到平整與安全。他督促工務局加速改善中華東路路面品質，盡速還給市民一條平坦、安全的道路，別讓路不平持續成為台南市民每天通勤的噩夢。

工務局表示，如遇道路下陷或較大範圍坑洞，將立即派員到場設置警示及交通管制措施，並視現場情況開挖，釐清是否涉及地下管線、箱涵、路基掏空或其他問題。如現場受天候、積水或其他條件影響，無法立即完成修復，將先採取封閉、警示或臨時防護等安全措施，避免人車誤入危險區域，後續再依損壞程度及實際需求，辦理完整修復或提報災害復建工程。

工務局表示，目前設有24小時道路修補通報專線（06）215-5555，接獲緊急通報後將立即派員查處，並依道路損壞情形辦理搶修，盡速排除通行風險，維護市民通行安全。

台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供

台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供

台南連續多日下雨，路面坑洞多，東區中華東路路面不僅有大範圍龜裂、凹陷，也可見多處反覆修補的痕跡。圖／台南市議員李宗霖提供