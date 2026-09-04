快訊

卓榮泰今視察中火 盧秀燕搶先PO抗議照喊話：「增氣拆煤」不會退讓

亞運棒球／劉基鴻一句「要讓韓國當兵」 韓媒解讀玩笑挑釁

南北風相持 鄭明典：北部雨帶不太移動 可能持續到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

影／下雨害的！高雄鄰近阿公店水庫路面塌陷擴大 步步進逼蓬萊橋

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高29-1線為燕巢往返田寮區高14線的主要道路，路面塌陷情況持續擴大，且逼近蓬萊橋（圖片遠端紅色建物），居民喊恐怖。記者徐白櫻／攝影
高29-1線為燕巢往返田寮區高14線的主要道路，路面塌陷情況持續擴大，且逼近蓬萊橋（圖片遠端紅色建物），居民喊恐怖。記者徐白櫻／攝影

受連日降雨影響，鄰近高雄阿公店水庫，燕巢往返田寮區的高29-1線紅山巷道路在鄰近蓬萊橋路段出現下陷災情，雖然工程單位已經緊急補救，但損壞路面持續下陷與擴大，深度將近1公尺，在地居民憂心橋樑安全。

高29-1線250公尺紅山巷道路邊坡受強降雨沖刷，道路基底土石流失造成擋土牆滑動及路面下陷受損，相關單位緊急封閉半路幅車道之後，交通仍可維持通行。

不過受災處位於阿公店水庫上游集水區，路面塌陷情況持續加劇，今早居民通過發現，崩塌長度已經擴大至50公尺長、深度也近1公尺，居民哀號像是在行走「越野車路線」，「橋邊淘空很恐怖」。

今早工程單位派遣挖土機、吊車等大型機具進駐搶修，高市道工處表示，後續將邀集土木技師等專家現場勘查，倘擋土牆結構設施無毀損，待天氣狀況許可後進行緊急灌漿回填搶通道路。

高29-1線紅山巷道路蓬萊橋引道路面下陷，居民擔心橋梁安全。記者徐白櫻／攝影
高29-1線紅山巷道路蓬萊橋引道路面下陷，居民擔心橋梁安全。記者徐白櫻／攝影

水庫 阿公店 高雄 路面塌陷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雨下不停！高雄大寮、燕巢又出現路面下陷及龜裂

高雄燕巢往返田寮道路土石流失下陷 封閉一半車道

技師現勘高雄壽山國中 建物及擋土牆暫無安全疑慮

高雄連日豪雨 大寮區濃公路252巷道路裂縫封路

相關新聞

影／下雨害的！高雄鄰近阿公店水庫路面塌陷擴大 步步進逼蓬萊橋

受連日降雨影響，鄰近高雄阿公店水庫，燕巢往返田寮區的高29-1線紅山巷道路在鄰近蓬萊橋路段出現下陷災情，雖然工程單位已經緊急補救，但損壞路面持續下陷與擴大，深度將近1公尺，在地居民憂心橋樑安全。

網嗨「太陽回歸」高雄不再咕嚕咕嚕 一張照曝何時全天放晴

高雄今天上午太陽露臉，有網友嗨翻指「普天同慶，總算上班出門不用穿雨衣了」、「莫名感動」、「亞特蘭提斯終於浮出水面了」；雖今天上午太陽現身，但中央氣象署高雄氣象站指出，今白天多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率50%，下周才會全天放晴。

小港沿海路挨批像越野賽…居民質疑鋪路品質變差 高市府：標準沒變

高雄小港區沿海路是臨海產業園區、洲際貨櫃中心重要聯外道，重車行經頻繁，但連日豪雨造成路面坑洞，重車輾壓水花四起，騎士形容天天「上演越野障礙賽」。昨天更有兩輛大貨車為閃避坑洞發生事故。議員質疑，前市長韓國瑜任內鋪設品質較佳，為何現在變差？道路養護工程處則稱，刨鋪標準一致。

張正傑「輪椅族音樂會」再創新 今年將馬戲大環搬進音樂廳

由大提琴家張正傑發起、中鋼集團長期支持的「輪椅族音樂會」今年推新花樣，首度把馬戲團大環特技搬進音樂廳，還安排「拆樂器極限PK」、視障鋼琴家跨界演出，並將舞台設於中央打造360度環繞空間，讓輪椅族不只是聽眾，更能沉浸其中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。