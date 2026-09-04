影／下雨害的！高雄鄰近阿公店水庫路面塌陷擴大 步步進逼蓬萊橋

高雄今天上午太陽露臉，有網友嗨翻指「普天同慶，總算上班出門不用穿雨衣了」、「莫名感動」、「亞特蘭提斯終於浮出水面了」；雖今天上午太陽現身，但中央氣象署高雄氣象站指出，今白天多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率50%，下周才會全天放晴。

2026-09-04 09:56