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影／下雨害的！高雄鄰近阿公店水庫路面塌陷擴大 步步進逼蓬萊橋
受連日降雨影響，鄰近高雄阿公店水庫，燕巢往返田寮區的高29-1線紅山巷道路在鄰近蓬萊橋路段出現下陷災情，雖然工程單位已經緊急補救，但損壞路面持續下陷與擴大，深度將近1公尺，在地居民憂心橋樑安全。
高29-1線250公尺紅山巷道路邊坡受強降雨沖刷，道路基底土石流失造成擋土牆滑動及路面下陷受損，相關單位緊急封閉半路幅車道之後，交通仍可維持通行。
不過受災處位於阿公店水庫上游集水區，路面塌陷情況持續加劇，今早居民通過發現，崩塌長度已經擴大至50公尺長、深度也近1公尺，居民哀號像是在行走「越野車路線」，「橋邊淘空很恐怖」。
今早工程單位派遣挖土機、吊車等大型機具進駐搶修，高市道工處表示，後續將邀集土木技師等專家現場勘查，倘擋土牆結構設施無毀損，待天氣狀況許可後進行緊急灌漿回填搶通道路。
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