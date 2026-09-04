網嗨「太陽回歸」高雄不再咕嚕咕嚕 一張照曝何時全天放晴
高雄今天上午太陽露臉，有網友嗨翻指「普天同慶，總算上班出門不用穿雨衣了」、「莫名感動」、「亞特蘭提斯終於浮出水面了」；雖今天上午太陽現身，但中央氣象署高雄氣象站指出，今白天多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率50%，下周才會全天放晴。
高雄連日豪大雨，讓不少習慣高雄太陽高高掛、豔陽天的網友哀號，有網友接力貼出家中牆壁發霉、長香菇的畫面，抱怨衣服曬不乾，祈求老天爺快放晴的貼文。
今天上午太陽露臉，上班尖峰時間終於不再和大雨「搏鬥」，讓不少網友興奮莫名，指「太陽公公終於上班了」、「高雄終於有好天氣了，好感動」、「高雄人喜極而泣」、「早上起來看到這個光真的好感動」、「今天高雄的天空出現一個亮亮又刺眼的東西」、「莫名的感動，只有高雄人才懂」、「高雄傳說中的太陽終於回歸了」。
有網友笑指，「恭喜各位剛上岸的海綿寶寶們」、「這才是高雄早晨應該有的樣子啊，整個人都愉悅起來了，高雄人快動起來把身上青苔拍掉」。
高雄何時全天放晴，高雄氣象站今天上午表示，今天高雄白天轉為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率則為50%，氣溫26至30度，感覺舒適至悶熱。氣象站表示，低壓帶會影響至周末，要再撐一下，南部下周才會全天放晴。
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