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張正傑「輪椅族音樂會」再創新 今年將馬戲大環搬進音樂廳

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中鋼集團長期支持的張正傑的輪椅族音樂會，9月26日下午3點將在高美館雕塑大廳登場。圖／高市文化局提供
中鋼集團長期支持的張正傑的輪椅族音樂會，9月26日下午3點將在高美館雕塑大廳登場。圖／高市文化局提供

由大提琴家張正傑發起、中鋼集團長期支持的「輪椅音樂會」今年推新花樣，首度把馬戲團大環特技搬進音樂廳，還安排「拆樂器極限PK」、視障鋼琴家跨界演出，並將舞台設於中央打造360度環繞空間，讓輪椅族不只是聽眾，更能沉浸其中。

「輪椅族音樂會」今年邁入第12年，以「挑戰極限」為主題，集結古典音樂、馬戲藝術及跨界演出，26日下午3時將於高美館雕塑大廳登場。今年最大的突破是將雕塑大廳打造成360度環繞觀演空間，讓輪椅朋友能從不同角度近距離欣賞演出。安可曲時，更將邀請輪椅朋友圍繞舞台共同起舞，讓音樂不只是坐在台下聆聽，而成為演出的一部分。

馬戲藝術家楊世豪將挑戰大提琴結合大環特技，在音樂與特技間展現力與美；高雄在地視障鋼琴家黃崇恩也將與豎琴家管伊文、小提琴家曾婕安同台，以音樂展現突破限制的生命力。此外，單簧管教父陳威稜將與張正傑進行「拆樂器極限PK」，一邊演奏、一邊拆卸樂器組件，考驗演奏技巧與臨場反應。

張正傑說，輪椅音樂會歷年最大的挑戰就是空間無障礙，從捷運美麗島站、衛武營榕樹廣場，到3年前移師高雄美術館，持續尋找最適合輪椅族的演出場域。去年音樂會曾配合柏林愛樂亞洲巡演，讓輪椅族近距離欣賞柏林愛樂12把大提琴演出，今年則以更具創意的跨界形式，再次挑戰音樂會的可能性。

這場音樂會全額免費，採報名制，名額有限、額滿為止。

大提琴家張正傑（右）與青年視障鋼琴家黃崇恩（左）將在輪椅族音樂會跨界交會。圖／高市文化局提供
大提琴家張正傑（右）與青年視障鋼琴家黃崇恩（左）將在輪椅族音樂會跨界交會。圖／高市文化局提供

大提琴家張正傑（中）、青年視障鋼琴家黃崇恩（左）以及馬戲藝術家楊世豪（右）於美館雕塑大廳同台演出。圖／高市文化局提供
大提琴家張正傑（中）、青年視障鋼琴家黃崇恩（左）以及馬戲藝術家楊世豪（右）於美館雕塑大廳同台演出。圖／高市文化局提供

張正傑 輪椅 音樂會

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