小港沿海路挨批像越野賽…居民質疑鋪路品質變差 高市府：標準沒變

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導
連日降雨導致高雄沿海路面出現許多坑洞，機車騎士抱怨，騎車出門會被積水噴，還要閃坑洞、避大水窪，路況非常差。圖／讀者提供
連日降雨導致高雄沿海路面出現許多坑洞，機車騎士抱怨，騎車出門會被積水噴，還要閃坑洞、避大水窪，路況非常差。圖／讀者提供

高雄小港區沿海路是臨海產業園區、洲際貨櫃中心重要聯外道，重車行經頻繁，但連日豪雨造成路面坑洞，重車輾壓水花四起，騎士形容天天「上演越野障礙賽」。昨天更有兩輛大貨車為閃避坑洞發生事故。議員質疑，前市長韓國瑜任內鋪設品質較佳，為何現在變差？道路養護工程處則稱，刨鋪標準一致。

連日豪雨，沿海路出現許多大小坑洞，不少市民抱怨，過中鴻鋼鐵廠北上路段坑洞多，昨天上午十時四十分許，陳姓男子駕大貨車行經沿海三路時疑為閃路邊坑洞，當場和周姓男子直行的大貨車擦撞，周男的車衝上分隔島卡住、撞斷路燈，兩人均受輕傷。

有網友昨直擊事故地點，看見外車道有兩個大洞，有網友抱怨「沿海路坑洞超多的」；有網友懷念當年「川伯」（時任副市長李四川）刨挖卅公分重新鋪設，中山路機場段七年來平坦如故。

議員曾麗燕昨質詢指出，連下兩周大雨後，很多道路都有坑洞，中山路至沿海路以前路況很糟糕，但在韓國瑜時期市府團隊重新刨鋪後改善很多，現在品質不如以往。

道工處長林志東說，他二○一八年寫計畫爭取中山路、沿海路道路鋪設，獲中央前瞻計畫補助八億元。以前的施工及養護標準跟現在一樣，近日大雨，都有派人巡補坑洞。

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