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獨居長者家中淹水逾一周兒批沒人處理 枋寮鄉長：大雨不斷水抽不完

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣枋寮鄉東海村楊姓獨居長者家中從8月22日起開始淹水，至今水仍然未退。圖／林先生提供
屏東縣枋寮鄉東海村楊姓獨居長者家中從8月22日起開始淹水，至今水仍然未退。圖／林先生提供

屏東縣8月暴雨不斷，枋寮鄉東海村楊姓獨居長者家中從8月22日起開始淹水，至今水仍然未退，只要稍微退後一陣雨來又淹起來。家住北部的兒子林先生怒批，淹水後就已通知村長，但一直都無人來處理關心，顯然災害通報系統出了問題。

對此，枋寮鄉長洪茂豐表示，已經調派抽水機至該處抽水多日，不過因該處地勢低窪，加上這幾日仍然大雨不斷，所以水一直抽不完，鄉公所並非無作為。

林先生表示，媽媽領有身心障手冊，一個人居住在枋寮老家。這次屏東豪大雨造成居家淹水，以往因為家中門檻有加高，水通常只淹在外面，但這次水位太高流入家中，整個家中都被淹了，最深的時候甚至快到膝蓋，媽媽只能靠自己不斷把水往外舀。

淹水後他就通報村長，但淹水問題卻一直沒解決，水稍微退後沒多久又淹了，從沒有乾過，從就這樣一直淹了一個多星期。直到這幾天他查詢通報系統，才發現從鄉公所到縣政府都未將家裡淹水狀況列入災情通報，相關單位也都不知情，顯然整個通報系統出了問題。

林先生說，以往水不會淹進家裡，也不會淹這麼久，懷疑是否附近的箱函破裂導致，已請縣府水利處前來查看。淹水區還能看到魚隻游來游去，他也質疑家附近的魚塭因水溢流魚隻跟著流出來，加上魚塭要加海水平衡水鹽度，導致淹水問題更加嚴重。

目前已有申請到抽水機協助抽水，但因水太多仍然抽不完。他希望相關單位能協助解決淹水問題，並改善通報系統，不要等到下次下雨又出現水一個多星期不退的情形。

屏東縣枋寮鄉東海村楊姓獨居長者家中從8月22日起開始淹水，至今水仍然未退。圖／林先生提供
屏東縣枋寮鄉東海村楊姓獨居長者家中從8月22日起開始淹水，至今水仍然未退。圖／林先生提供

屏東縣枋寮鄉東海村楊姓獨居長者家中從8月22日起開始淹水，至今水仍然未退。圖／林先生提供
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屏東縣枋寮鄉東海村楊姓獨居長者家中從8月22日起開始淹水，至今水仍然未退。圖／林先生提供
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淹水 鄉長 屏東

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