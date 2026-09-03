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8700萬需求只核1500萬…屏東石綿清運補助告罄 近400案等明年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環保局人員監督石綿清運作業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局人員監督石綿清運作業。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣約有2萬餘棟含石綿瓦、石綿浪板建材建築物，隨老舊建物陸續汰除，免費清運政策2023年上路後，民眾申請逐年增加，卻面臨補助經費不足。屏東縣政府今年原向環境部爭取8700萬元石綿建材廢棄物清運補助，最終僅核定1500萬元，全數用罄，仍有近400件已受理案件待清運。

屏東縣府環保局表示，縣府向中央爭取明年4000萬元，獲初步同意，經費正式核定後將先消化舊案，後續再視經費執行情形及剩餘額度，開放新案件申請。

石綿建材過去廣泛使用於老舊住宅、農業設施等建築。環保局表示，全縣約2萬餘棟含石綿瓦、石綿浪板建材建築物，早年建築逐漸老舊，近年進入汰除高峰期，石綿建材拆除後清運及處理需求隨之增加。

石綿廢棄物妥善處理費用較高，屏東縣府自2023年8月底推出免費清理補助，初期申請量不高，2024年放寬補助資格，包括住宅、個人農業設施，以及寺廟、教堂等宗教場所均可提出申請。

隨政策推動及老舊建物拆除需求增加，申請量快速成長。環保局指出，2025年執行期間出現補助經費不足情形；今年中央補助經費又有調整，縣府原向環境部提出約8700萬元申請，最終僅核定1500萬元。

今年補助經費全數執行完畢，但仍有近400件已受理案件未清運。環保局表示，縣府已向環境部爭取2027年4000萬元補助，目前獲初步同意，待中央核定後，依受理順序優先處理今年及之前年度尚未完成案件。環保局統計，從2023年補助至今共受理736件，清運2782噸。

環保局提醒，依環境部化學物質管理署「石綿資訊專區」資料，石綿建材在結構完整且未受到破壞的情況下，石綿纖維不易逸散，對人體健康危害風險相對較低，民眾無須過度恐慌；民眾如因建物拆除、修繕等因素確有急迫清運需求，亦可自行委託合格清除處理業者辦理，相關石綿資訊及合格業者名單，可至環境部化學物質管理署「石綿資訊專區」查詢。

屏東縣環保局查驗是否參雜非石綿廢棄物。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局查驗是否參雜非石綿廢棄物。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣環保局人員執行石綿清運補助現場勘查作業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局人員執行石綿清運補助現場勘查作業。圖／屏東縣府環保局提供

屏東 補助 石綿瓦

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