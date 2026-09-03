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公投案一來 屏東740投開票所選務人員招募率從93％掉到68％
2026九合一大選11月28日舉行，屏東縣設740個投開票所，正積極招募選務人員，原本選務人員招募達93％，後來因上周通過增加一公投案，一投開票所需增加4名管理員，屏東縣全部選務人員1萬775人，目前招募進度68％。
屏東縣選委會指出，屏東縣共設740投開票所，主任管理員740人、主任監察員740人，管理人員8880、預備員370人、備補人員45人，合計需要1萬775人。目前招募進度68％，積極招募選務人員中。
選務人員工作費一般管理人員2850元，但工作時間恐超過12小時，選務人員依規定，三分之一要公教人員，三分之二為一般人員，須滿18歲。
2026九合一大選，屏東縣將選出縣長1人、縣議員55人、鄉鎮市長33人、代表326名、村里長443名，共要選出858人。
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