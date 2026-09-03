快訊

范振宗疑伸手比畫「呼巴掌」 徐欣瑩致意曝鄭麗文反應

彭博揭星宇過去三個月只收到一架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

法官批「未審先判」 北高行撤銷謝宜容免職處分…勞動部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

公投案一來 屏東740投開票所選務人員招募率從93％掉到68％

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026九合一大選11月28日舉行，屏東縣設740個投開票所，正積極招募選務人員。圖為屏東縣選委會外觀。記者劉星君／攝影
2026九合一大選11月28日舉行，屏東縣設740個投開票所，正積極招募選務人員。圖為屏東縣選委會外觀。記者劉星君／攝影

2026九合一大選11月28日舉行，屏東縣設740個投開票所，正積極招募選務人員，原本選務人員招募達93％，後來因上周通過增加一公投案，一投開票所需增加4名管理員，屏東縣全部選務人員1萬775人，目前招募進度68％。

屏東縣選委會指出，屏東縣共設740投開票所，主任管理員740人、主任監察員740人，管理人員8880、預備員370人、備補人員45人，合計需要1萬775人。目前招募進度68％，積極招募選務人員中。

選務人員工作費一般管理人員2850元，但工作時間恐超過12小時，選務人員依規定，三分之一要公教人員，三分之二為一般人員，須滿18歲。

2026九合一大選，屏東縣將選出縣長1人、縣議員55人、鄉鎮市長33人、代表326名、村里長443名，共要選出858人。

公投 屏東 主任 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林地方選戰第3天湧27人登記 8個選區議員已有41人參選

穿律師袍登記搶眼！龔書翩再戰選舉 轉攻屏東縣議員

黃道吉日！當選口號此起彼落 苗栗縣今湧現416人登記參選

政院將提史上最高6千億追加預算 納中油增資、國防採購、軍職調薪

相關新聞

獨居長者家中淹水逾一周兒批沒人處理 枋寮鄉長：大雨不斷水抽不完

屏東縣8月暴雨不斷，枋寮鄉東海村楊姓獨居長者家中從8月22日起開始淹水，至今水仍然未退，只要稍微退後一陣雨來又淹起來。家住北部的兒子林先生怒批，淹水後就已通知村長，但一直都無人來處理關心，顯然災害通報系統出了問題。

公投案一來 屏東740投開票所選務人員招募率從93％掉到68％

2026九合一大選11月28日舉行，屏東縣設740個投開票所，正積極招募選務人員，原本選務人員招募達93％，後來因上周通過增加一公投案，一投開票所需增加4名管理員，屏東縣全部選務人員1萬775人，目前招募進度68％。

8700萬需求只核1500萬…屏東石綿清運補助告罄 近400案等明年

屏東縣約有2萬餘棟含石綿瓦、石綿浪板建材建築物，隨老舊建物陸續汰除，免費清運政策2023年上路後，民眾申請逐年增加，卻面臨補助經費不足。屏東縣政府今年原向環境部爭取8700萬元石綿建材廢棄物清運補助，最終僅核定1500萬元，全數用罄，仍有近400件已受理案件待清運。

雨下不停！高雄大寮、燕巢又出現路面下陷及龜裂

連日豪雨不停，今天又傳出燕巢往返田寮的重要道路，高29-1線紅山巷道路土石流失下陷損壞。另在傍晚時分，高市議員邱于軒也接獲大寮區會昭街路段，突然出現一個長度近10公尺的路面下陷災情，已通報相關單位進一步處理。

高雄燕巢往返田寮道路土石流失下陷 封閉一半車道

高雄市燕巢區高29-1線0K+250處（紅山巷）連接蓬萊橋道路，因數日豪雨導致該土壤流失路面陷落，市府工務局表示，已緊急...

4年前單打獨鬥…藍婉茜捲土重來選里港鄉長 獲吳派掌門人副議長力挺

屏東縣里港鄉長徐國銘兩屆任滿轉戰縣議員，里港鄉長選舉進入新局。4年前無黨籍參選里港鄉長的藍婉茜，這次捲土重來，相較於上屆「一個人帶文件來參選」，這次她獲里港鄉地方派系吳派掌門人、副議長盧文瑞公開力挺，盧文瑞說，「藍婉茜年輕認真有熱情，她是最適合人選」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。