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雨下不停！高雄大寮、燕巢又出現路面下陷及龜裂
連日豪雨不停，今天又傳出燕巢往返田寮的重要道路，高29-1線紅山巷道路土石流失下陷損壞。另在傍晚時分，高市議員邱于軒也接獲大寮區會昭街路段，突然出現一個長度近10公尺的路面下陷災情，已通報相關單位進一步處理。
燕巢區高29-1線0K+250處（紅山巷）連接蓬萊橋道路，因數日豪大雨導致土壤流失路面陷落，另在下邊坡的道路基底土石流失也造成擋土牆滑動及路面損壞，現場已經封閉半路幅車道，並設置交維設施。
高市府道工處說明，高29-1線道路受損部分，後續將邀集土木技師等專家現場勘查，若擋土牆結構設施沒有毀損，等天氣狀況許可之後進行緊急灌漿回填搶通道路。
議員邱于軒說，大寮區會昭街路面通報路面坍塌，目前已經先委由警方協助交通維管，請民眾要小心通行。
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