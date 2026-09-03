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雨下不停！高雄大寮、燕巢又出現路面下陷及龜裂

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高29-1線是燕巢往返田寮區（高14）的主要道路，連日豪雨導致路面下陷，道工處已經先緊急補強，後續將邀集土木技師等專家現場勘查。圖／高市道工處提供
高29-1線是燕巢往返田寮區（高14）的主要道路，連日豪雨導致路面下陷，道工處已經先緊急補強，後續將邀集土木技師等專家現場勘查。圖／高市道工處提供

連日豪雨不停，今天又傳出燕巢往返田寮的重要道路，高29-1線紅山巷道路土石流失下陷損壞。另在傍晚時分，高市議員邱于軒也接獲大寮區會昭街路段，突然出現一個長度近10公尺的路面下陷災情，已通報相關單位進一步處理。

燕巢區高29-1線0K+250處（紅山巷）連接蓬萊橋道路，因數日豪大雨導致土壤流失路面陷落，另在下邊坡的道路基底土石流失也造成擋土牆滑動及路面損壞，現場已經封閉半路幅車道，並設置交維設施。

高市府道工處說明，高29-1線道路受損部分，後續將邀集土木技師等專家現場勘查，若擋土牆結構設施沒有毀損，等天氣狀況許可之後進行緊急灌漿回填搶通道路。

議員邱于軒說，大寮區會昭街路面通報路面坍塌，目前已經先委由警方協助交通維管，請民眾要小心通行。

議員邱于軒今天傍晚接獲會昭街出現一個長度近10公尺的路面下陷災情，警方施設封鎖線。圖／邱于軒提供
議員邱于軒今天傍晚接獲會昭街出現一個長度近10公尺的路面下陷災情，警方施設封鎖線。圖／邱于軒提供

議員邱于軒今天傍晚接獲會昭街出現一個長度近10公尺的路面下陷，警方施設封鎖線。圖／邱于軒提供
議員邱于軒今天傍晚接獲會昭街出現一個長度近10公尺的路面下陷，警方施設封鎖線。圖／邱于軒提供

高雄 議員 土石流

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