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高雄燕巢往返田寮道路土石流失下陷 封閉一半車道
高雄市燕巢區高29-1線0K+250處（紅山巷）連接蓬萊橋道路，因數日豪雨導致該土壤流失路面陷落，市府工務局表示，已緊急封閉道路半路幅車道，後續將邀專家現場勘查及修復。
高雄市工務局道路養護工程處今天新聞稿表示，該處路段下邊坡受連續劇烈短延時強降雨沖刷，道路基底土石流失造成擋土牆滑動及路面損壞，日前接獲通報，路面有開裂且後續發生高低沉陷情形。
道工處表示，目前已封閉半路幅車道並設置交維設施，並及時聯繫當地公所、里長及警廣等同步周知。後續將邀集土木技師等專家現場勘查，待天氣狀況許可後進行緊急灌漿回填搶通道路。
另外，因高29-1線為燕巢往返田寮區（高14）主要道路，道工處表示，管制期間尚有半路幅車道供車輛通行，提醒用路人務必留意並減速慢行，並在汛期期間，需多注意氣象資訊及道路相關通阻訊息。
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