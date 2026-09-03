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4年前單打獨鬥…藍婉茜捲土重來選里港鄉長 獲吳派掌門人副議長力挺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港鄉長參選人藍婉茜（右）2026捲土重來，這次她獲里港鄉地方派系吳派掌門人、副議長盧文瑞（左）公開力挺，盧文瑞說，「藍婉茜年輕認真，有熱情，她是最適合人選」。記者星君／攝影
屏東縣里港鄉長參選人藍婉茜（右）2026捲土重來，這次她獲里港鄉地方派系吳派掌門人、副議長盧文瑞（左）公開力挺，盧文瑞說，「藍婉茜年輕認真，有熱情，她是最適合人選」。記者星君／攝影

屏東縣里港鄉長徐國銘兩屆任滿轉戰縣議員，里港鄉長選舉進入新局。4年前無黨籍參選里港鄉長的藍婉茜，這次捲土重來，相較於上屆「一個人帶文件來參選」，這次她獲里港鄉地方派系吳派掌門人、副議長盧文瑞公開力挺，盧文瑞說，「藍婉茜年輕認真有熱情，她是最適合人選」。

33歲藍婉茜在2022年初試啼聲選里港鄉長當時29歲的她是該屆最年輕的鄉長候選人，政治素人僅拿下1993票，她不氣餒，留在家鄉深耕，2026捲土重來，這次參選獲地方派系吳派龍頭副議長盧文瑞支持。

藍婉茜今登記參選鄉長，一早在副議長盧文瑞，多名村長、代表與支持者陪同，先到雙慈宮參拜祈福，藍婉茜說，雙慈宮是里港歷史悠久信仰中心，媽祖信仰是安定地方力量，在媽祖帶領下，讓里港走向更好的地方。

之後到公所登記參選鄉長，展現團隊氣勢，副議長盧文瑞曾任兩屆里港鄉長。盧文瑞說，藍婉茜年輕、肯付出，親和力夠且做事認真，還有鄉土味，對這塊土地有熱情，是代表派系參選是最適合人選。他過去擔任里港鄉長時爭取福利政策延續至今，藍婉茜若順利當選，為里港增加更多福利及地方建設。

藍婉茜說，今天登記心情與4年前「天壤之別」，上次她自己一人帶文件參選。她留在家鄉、傾聽地方，對地方有更成熟認識，感謝副議長團隊認同，參選為里港未來4年，甚至下個4年，做更好籌備，讓里港未來更美好。

藍婉茜出身里港藍家望族，里港的藍家祖先藍鼎元，1729年雍正7年到屏東平原開拓，藍家望族曾有擔任里港鄉長，她是里港藍家第12代。

藍婉茜與前立委蘇震清兒子蘇孟淳結婚，夫妻倆育有一女。2026選舉，藍婉茜選里港鄉長。蘇孟淳的胞妹蘇孟婕2026不再選縣議員，回歸家庭，交棒給胞兄蘇孟淳參選。夫妻倆同時選舉，但也有默契低調不同框，兩人都選在今天登記參選。

里港鄉地方派系吳派、陳派兩大派系競合，吳派掌門人是副議長盧文瑞，掌握農會、媽祖廟系統；陳派以親綠、民進黨為主，陳派主要代表人物，前縣議員許國華，現任鄉長徐國銘曾是許國華助理，民進黨籍徐國銘轉戰縣議員，民進黨籍縣議員陳明達轉換跑道挑戰里港鄉長，陳明達2日完成登記。

藍婉茜獲盧文瑞公開力挺，代表吳派整隊出征，讓里港兩大地方派系競合，成為這次鄉長選觀察指標。

屏東縣里港鄉長參選人藍婉茜（前排右四）今天在里港鄉地方派系吳派掌門人、副議長盧文瑞（前排右五）陪同下完成登記參選，多名現任村長與代表到場力挺。記者星君／攝影
屏東縣里港鄉長參選人藍婉茜（前排右四）今天在里港鄉地方派系吳派掌門人、副議長盧文瑞（前排右五）陪同下完成登記參選，多名現任村長與代表到場力挺。記者星君／攝影

屏東縣里港鄉長參選人藍婉茜（右）2026捲土重來，這次她獲里港鄉地方派系吳派掌門人、副議長盧文瑞（左）公開力挺，盧文瑞說，「藍婉茜年輕認真有熱情，她是最適合人選」。記者星君／攝影
屏東縣里港鄉長參選人藍婉茜（右）2026捲土重來，這次她獲里港鄉地方派系吳派掌門人、副議長盧文瑞（左）公開力挺，盧文瑞說，「藍婉茜年輕認真有熱情，她是最適合人選」。記者星君／攝影

2026九合一選舉 屏東縣選舉 鄉長

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