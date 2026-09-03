澎湖眷村生活營造行動展 重溫百年文化記憶

「老家還在」。一張老照片，記憶一段歲月。一條老巷弄，收藏一個時代。澎湖篤行十村眷村生活營造行動展今天登場，讓百年老眷村的文化記憶能永遠保存下來。

「老家還在」澎湖篤行十村眷村生活營造行動展，今天下午在潘安邦紀念館休憩區展出，澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡與國軍軍眷住宅公用合作社理事主席吳孝育等人，共同見證澎湖眷村生活記憶的保存與傳承，並代表縣府致贈感謝狀給國軍軍眷住宅公用合作社及澎湖縣眷村青年譜愛自強協進會，感謝對澎湖眷村文化保存、歷史記憶整理及文化推廣所付出的心力。

澎湖縣眷村青年譜愛自強協進會商累愛表示，隨著眷村住戶陸續搬離，今天的篤行十村保存下來的是街道、巷弄、老屋、老牆與老樹，珍貴的空間雖然留下來了，曾經生活在這裡的人與日常生活場景卻已逐漸遠去，特別透過AI科技修護眷村老照片等，重新帶回老屋、老牆與巷弄間展示，讓「老照片回到老地方」。

「老家還在」眷村生活營造行動展，在篤行十村老舊眷舍、老牆與巷弄中等展出，展出眷村老照片、眷村影像保存與節慶文化等，讓百年老眷村的文化記憶重現，回到生活發生的地方。

澎湖篤行十村日治時期為澎湖島要塞司令部和馬公重砲兵大隊官舍，二戰後由政府接收，改為澎湖防衛司令部軍官宿舍，並命名為「篤行十村」。

民國85年眷村居民陸續搬遷後，澎湖縣政府為保存眷村特有的人文風情與周邊的自然景觀，轉型為「篤行十村眷村文化園區」，這裡不僅是歌手潘安邦與張雨生的成長地，更將其故居打造為「潘安邦紀念館」和「張雨生故事館」等藝展空間，目前成為遊客觀光打卡景點。